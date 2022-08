CALCIOMERCATO LIVE | Ufficiale, Malick Thiaw è un nuovo giocatore del Milan

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 Come riportato dal sito ufficiale del Milan, il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Malick Thiaw dallo Schalke 04. Il difensore tedesco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Thiaw, nato a Düsseldorf l’8 agosto 2001, cresce calcisticamente nei Settori Giovanili di Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04. Nel 2020 debutta in Prima Squadra con lo Schalke 04, totalizzando 61 partite e 3 gol.Vanta 8 presenze e 2 gol con la nazionale U21 della Germania, con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2021″. Official Statement: Malick Thiaw ➡️ https://t.co/HRB54Nfwx6 Comunicato Ufficiale: Malick Thiaw ➡️ https://t.co/6EppBpG9df #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/FrJk1yl5TT — AC Milan (@acmilan) August 29, 2022

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

Ora è ufficiale, Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Roma. Rinforzo in attacco dunque per i giallorossi, con l’ormai ex Torino che ha firmato un contratto fino a giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni. L’annuncio della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive”.

VENERDI’ 26 AGOSTO 2022

Dopo i sorteggi della fase a gironi di Conference League, la Fiorentina ufficializza un nuovo rinforzo per la trequarti: Antonin Barak è un nuovo calciatore Viola. Il classe ’94 si trasferisce dall’Hellas Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Di seguito il comunicato della Fiorentina che annuncia l’arrivo di Barak: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak. Il calciatore indosserà la maglia numero 72”.

Ufficiale il rinforzo in attacco per la Juventus: Arkadiusz Milik è un nuovo calciatore bianconero. L’ex Napoli torna in Italia quindi, ed arriva dal Marsiglia con la formula del prestito. Di seguito il comunicato del club di Torino che annuncia l’arrivo dell’attaccante polacco classe ’94: “La rosa bianconera e, nello specifico, l’attacco bianconero si arricchisce. Da Marsiglia arriva, in prestito, Arkadiusz Milik che da oggi è un giocatore della Juventus. Adesso l’Italia lo attende di nuovo, questa volta per vestire il bianco e il nero, i nostri colori, e soprattutto per continuare ad aggiornare i suoi numeri. Benvenuto, Arek!”.

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2022

Il Lecce mette a segno un grande colpo per rinforzare la difesa. Dal Barcellona, con la formula del prestito, arriva Samuel Umtiti. Il difensore francese, Campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018, è pronto ad iniziare questa nuova avventura, ufficialmente in maglia giallorossa. Ecco il comunicato del club pugliese che ufficializza l’arrivo di Umtiti: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona. Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà all’aeroporto di Brindisi alle ore 20 circa e domani sosterrà le visite mediche”.

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 2022

Nuovo acquisto per l’Empoli, si tratta di Alberto Grassi dal Parma. Questo quanto riportato dal comunicato ufficiale del club: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi. Alberto Grassi è un centrocampista italiano nato a Lumezzane il 7 marzo 1995. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fa tutto il percorso nel vivaio dei bergamaschi fino alla Primavera. Con i nerazzurri arriva l’esordio in Serie A il 22 novembre 2014, in casa contro la Roma. Nella successiva stagione con l’Atalanta Grassi gioca 13 gare di campionato. A gennaio 2016 il trasferimento al Napoli mentre nell’agosto dello stesso anno il ritorno all’Atalanta in prestito: nella sfida con il Pescara arriva la sua prima rete in Serie A. Sempre con la formula del prestito Grassi approda alla Spal chiudendo la stagione 2017-18 con un bilancio di 28 partite e 3 gol. Nei seguenti tre campionati il calciatore milita nel Parma dove collezione 46 apparizioni. Nell’ultima stagione ha giocato nel Cagliari. Alberto Grassi conta presenze in tutte le nazionali giovanili e la partecipazione con l’Under 21 all’Europeo del 2017”.

VENERDI’ 12 AGOSTO 2022

Antonio Candreva è un nuovo centrocampista della Salernitana. Il club campano, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo dell’ex Sampdoria e Lazio. Il comunicato della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista classe ’87 Antonio Candreva. Il calciatore indosserà la maglia numero 87”.

Colpo per la corsia offensiva bianconera: Filip Kostić è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il club di Torino, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo del serbo dall’Eintracht Francoforte: “Filip Kostić, campione serbo classe 1992, da oggi è un giocatore della Juventus, con la quale si lega fino al 2026. Da oggi la sua carriera si tinge di bianconero. Benvenuto, Filip!”.

Il Monza continua ad essere una protagonista indiscussa di questa sessione di calciomercato estiva. Dopo Pablo Marí per la difesa, arriva un bel colpo per il reparto offensivo: Andrea Petagna è un nuovo calciatore biancorosso. A dare l’annuncio è stato proprio il club attraverso un comunicato ufficiale. L’attaccante classe ’95 si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato del Monza: “Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Dopo l’ultimo campionato chiuso al terzo posto con gli azzurri grazie anche al suo contributo in attacco, Petagna arriva ora al Monza, ritrovando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo gli anni al Milan. Benvenuto Andrea!”.

GIOVEDI’ 11 AGOSTO 2022

Altro rinforzo per la difesa del Monza: Pablo Marí è ufficialmente un calciatore biancorosso. L’ex Udinese si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Marí è il dodicesimo acquisto di questa sessione di calciomercato per il Monza. Il comunicato del club: “Dodicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A continuerà a giocare con la maglia del Monza, dove porta esperienza e personalità. Benvenuto Pablo!”.

Il dopo Scamacca, in casa Sassuolo, ha finalmente un nome: Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore neroverde. A dare l’annuncio ufficiale è stato proprio il club emiliano attraverso un comunicato. L’attaccante classe ’99 arriva dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il comunicato del Sassuolo: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Andrea Pinamonti (classe ’99, attaccante), acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall’Inter. L’attaccante ha sottoscritto un contratto che lo lega ai neroverdi fino al 30 giugno 2027”.

Il Torino mette a segno un doppio colpo per rinforzare il reparto avanzato: Alexey Miranchuk e Nikola Vlasic sono ufficialmente due calciatori granata. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto, il primo dall’Atalanta, mentre il secondo dal West Ham. Ecco i due comunicati del Torino che annunciano il doppio colpo: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk. Tutta la Società accoglie Alexey Miranchuk con un cordiale benvenuto a Torino: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

“Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic. Tutto il Torino Football Club accoglie Nikola Vlasic con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Nuovo portiere in casa Napoli: ufficiale l’acquisto di Salvatore Sirigu. Dopo la retrocessione con il Genoa nella scorsa stagione, il portiere classe ’87 arriva a Napoli da svincolato. Questo il comunicato del club Azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu”.

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 2022

Ora è ufficiale, lo Spezia ha il sostituto di Provedel: Bartlomiej Dragowski è un nuovo calciatore bianconero. A dare l’annuncio è stato proprio il club ligure attraverso il proprio sito ufficiale. Il portiere polacco classe ’97 si trasferisce a titolo definitivo dalla Fiorentina. Il comunicato ufficiale dello Spezia: “Bartlomiej Dragowski è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il forte portiere polacco arriva a titolo definitivo dall’ACF Fiorentina, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo di 3 anni. Dragowski vestirà la maglia numero 69. Benvenuto Bartlomiej!”.

La Cremonese, dopo Escalante dalla Lazio, mette a segno un altro colpo, questa volta in attacco: Cyriel Dessers è ufficialmente un nuovo attaccante del club lombardo. L’ex Feyenoord, arriva dal Genk a titolo definitivo. Questo il comunicato della Cremonese che ufficializza l’arrivo del calciatore belga classe ’94: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal KRC Genk il diritto alle prestazioni sportive di Cyriel Dessers. Dessers è il capocannoniere dell’edizione 2021/22 della Conference League grazie alle 10 reti messe a segno con la maglia del Feyenoord, dove ha giocato in prestito per una stagione”.

MARTEDI’ 09 AGOSTO 2022

Dopo il comunicato ufficiale della Lazio, ecco anche l’annuncio della Cremonese: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto da S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Escalante”.

LUNEDI’ 08 AGOSTO 2022

La Sampdoria rinforza il centrocampo dalla Roma: Gonzalo Villar è ufficialmente un nuovo calciatore blucerchiato. A darne l’annuncio è stato proprio il club di Genova attraverso un comunicato ufficiale. Villar si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal club giallorosso. Il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gonzalo Villar (nato a Murcia, Spagna, il 23 marzo 1998). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2027”.

DOMENICA 07 AGOSTO 2022

Colpo in attacco per l’Empoli di Paolo Zanetti: ufficiale l’arrivo di Sam Lammers. L’attaccante olandese classe ’97 si trasferisce in prestito dall’Atalanta. Ecco il comunicato del club toscano: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers”.

VENERDÌ 05 AGOSTO 2022

La Roma piazza un colpo a centrocampo: Georginio Wijnaldum è un nuovo calciatore giallorosso. L’olandese classe 1990 arriva dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito. Il comunicato della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Georginio Wijnaldum. Il 31enne olandese arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Paris Saint-Germain. L’accordo prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23. Wijnaldum indosserà la maglia numero 25. Benvenuto, Gini!”.

Il Monza continua ad essere una protagonista indiscussa di questa sessione di calciomercato estiva. Messo a segno un altro colpo in entrata: Marlon Santos da Silva Barbosa, noto semplicemente come Marlon, è un nuovo difensore biancorosso. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club lombardo attraverso un comunicato sul proprio sito. Marlon, ex Sassuolo e Shakhtar Donetsk, ha firmato un contratto con il Monza fino a giugno 2023. Il comunicato: “Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023. Il Monza lo riporta ora in Serie A, dove ha già dimostrato tutto il suo valore. Benvenuto Marlon!”.

GIOVEDÌ 04 AGOSTO 2022

Rinforzo per l’attacco dell’Atalanta: Ademola Lookman 05 nerazzurro. Dopo la scorsa stagione passata in prestito al Leicester, il classe ’97 si trasferisce a titolo definitivo dal Lipsia, ex proprietario del cartellino. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Bergamo che annuncia l’arrivo di Lookman: “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ademola Lookman dal RB Leipzig. Benvenuto Ademola!”.

MARTEDÌ 02 AGOSTO 2022

Ora è anche ufficiale, il Milan ha il suo rinforzo per la trequarti: Charles De Ketelaere è un nuovo calciatore rossonero. A darne l’annuncio è stato proprio il Milan attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il belga classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo dal Club Brugge. Il comunicato rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90”.

Lo Spezia rinforza il reparto avanzato con un ritorno: Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore bianconero. Il classe ’96 arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dall’Atalanta. Il comunicato ufficiale dello Spezia che annuncia Kovalenko: “Uno dei protagonisti della salvezza delle Aquile della scorsa stagione, ritorna in maglia bianca!!! Un ritorno voluto fortemente da entrambe le parti! Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Kovalenko è ora pronto a mettere il proprio valore al servizio delle Aquile anche per la stagione 2022/2023 e indosserà la maglia numero 24. Bentornato Viktor!!!”.

LUNEDI’ 01 AGOSTO 2022

Il Torino rinforza le corsie laterali e lo fa con un ormai ex Inter. Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito granata, il Torino ha annunciato l’arrivo di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco si trasferisce proprio dall’Inter con la formula del prestito con opzione per il trasferimento definitivo. L’annuncio del Toro per il classe ’96: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro. Tutto il Torino Football Club accoglie Lazaro con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

| UFFICIALE Lazaro al Toro L’esterno in granata a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo https://t.co/Ta6h0EatSZ#SFT pic.twitter.com/KVgux1I2GQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 1, 2022

Ufficiale, Filip Djuricic lascia il Sassuolo: è un nuovo centrocampista della Sampdoria. Per lui è un ritorno in blucerchiato, dopo l’esperienza dal 2016 al gennaio del 2018. Il serbo classe 1992 si trasferisce a Genova a titolo definitivo. Il comunicato della Samp: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filip Djuricic (nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024 (con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025)”.

DOMENICA 31 LUGLIO 2022

Il neopromosso Lecce mette a segno un colpo nel reparto offensivo: Federico Di Francesco è un nuovo esterno giallorosso. A darne l’annuncio è stato proprio il club pugliese attraverso un comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Di Francesco dalla S P.A.L.. L’esterno offensivo ha firmato un contratto di tre anni e sarà in serata a Lecce per essere sottoposto domani mattina alle visite mediche”.

GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022

Colpo in attacco per la neopromossa Cremonese: ufficiale l’arrivo di David Okereke. L’ex Venezia arriva dal Club Brugge, proprietario del cartellino, a titolo definitivo. Di seguito il comunicato del club che annuncia l’arrivo dell’attaccante nigeriano classe 1997: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Club Brugge il diritto alle prestazioni sportive di David Okereke”.

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto l’acquisto del difensore Kim Minjae, proveniente dal Fenerbahçe. Questo il comunicato del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Kim Minjae dal SK”.

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022

La Salernitana comunica di aver acquisito a titolo definitivo Federico Bonazzoli. Trovato l’accordo con l’attaccante, che rimarrà legato al club granata fino al 2026.

GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022

Il Monza continua a rinforzare la propria rosa in vista della sua prima apparizione nel campionato di Serie A. Attraverso un comunicato, apparso sul proprio sito, è stato ufficializzato un colpo in attacco: Gianluca Caprari è un nuovo attaccante biancorosso. Il classe ’93 si trasferisce dall’Hellas Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’annuncio: “Gianluca Caprari è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante è stato acquistato dall’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Seconda punta, esterno d’attacco o fantasista, vanta complessivamente 212 presenze con 44 reti in Serie A. Benvenuto Gianluca!”.

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2022

La Juventus, dopo la cessione Matthijs de Ligt, piazza un colpo per rinforzare la difesa: Gleison Bremer è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Il difensore brasiliano si trasferisce a titolo definitivo dal Torino. Con la Juventus contratto fino a giugno 2027. Il comunicato ufficiale pubblicato dal club bianconero sul proprio sito: “La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino. Giocatore di qualità assoluta, che non vediamo l’ora di vedere in campo in maglia bianconera. Bem-vindo, Gleison!”.

Abbiamo un annuncio gigantesco!

Paulo Dybala è un nuovo attaccante della Roma. A rendere ufficiale l’operazione è stato proprio il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025. Dybala indosserà la maglia numero 21. Benvenuto, Paulo!”.

LUNEDI’ 18 LUGLIO 2022

Anche il Napoli, dopo l’uscita di Kalidou Koulibaly, mette a segno un colpo per la difesa. Dopo l’esperienza in prestito dello scorso anno al Genoa e il ritorno al Brighton, proprietario del cartellino, Leo Skiri Østigard è ufficialmente un nuovo difensore del Napoli. A comunicare l’arrivo a titolo definitivo del calciatore norvegese è stato proprio il Napoli attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC”.

L’Udinese rinforza la difesa: Adam Masina è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. Ad annunciarlo è stato proprio l’Udinese attraverso un comunicato ufficiale. Il difensore classe ’94 arriva dal Watford a titolo definitivo. Per lui è un ritorno in Serie A, dopo aver vestito la maglia del Bologna dal 2013 al 2018. L’annuncio del club friulano: “Arriva dall’Inghilterra il nuovo rinforzo della difesa bianconera ma è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Adam Masina porta alla causa di mister Sottil esperienza, duttilità e leadership per rinforzare il pacchetto arretrato ma anche le corsie esterne della squadra. Adam arriva a titolo definitivo dal Watford siglando un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2025”.

DOMENICA 17 LUGLIO 2022

Colpo Spezia per rinforzare il reparto difensivo. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ligure ha annunciato Mattia Caldara come nuovo difensore dello Spezia. Il classe ’94 arriva dal Milan con la formula del prestito con diritto di opzione. Di seguito il comunicato: “Colpo difensivo per lo Spezia Calcio, con Mattia Caldara pronto a vestire la maglia bianca agli ordini di mister Luca Gotti per la stagione 2022/2023. Il potente difensore arriva in riva al Golfo dei Poeti in prestito con diritto di opzione dall’AC Milan e ha già fatto il proprio esordio nell’amichevole contro i dilettanti dello Stegen, nel ritiro di Santa Cristina. Un elemento di qualità e spessore, pronto a mettere tutta la propria esperienza e la propria solidità al servizio delle Aquile! Benvenuto Mattia!”.

La Cremonese rinforza la fascia: Paolo Ghiglione è ufficialmente un nuovo calciatore del club neopromosso in Serie A. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club lombardo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. L’esterno italiano classe ’97 arriva dal Genoa a titolo definitivo. Il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa FC il diritto alle prestazioni sportive di Paolo Ghiglione”.

Il neopromosso Lecce mette a segno due colpi ufficiali, entrambi dalla Sampdoria. Per rinforzare la porta arriva Wladimiro Falcone, mentre per il centrocampo ecco Kristoffer Askildsen. Entrambi arrivano con la formula del prestito. Il comunicato ufficiale del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Wladimiro Falcone e Kristoffen Askildsen dall’U.C. Sampdoria. I giocatori saranno lunedì a Lecce per le visite mediche”.

SABATO 16 LUGLIO 2022

Rinforzo in attacco per l’Hellas Verona: Thomas Henry è un nuovo calciatore gialloblù. A rendere ufficiale il passaggio dell’ex Venezia è stato proprio il Verona, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Henry si trasferisce a titolo definitivo all’Hellas ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito da Venezia FC – a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026 – il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante francese Thomas Henry. Nell’estate del 2021, le attenzioni del Venezia portano Henry in Serie A, campionato che lo vede presto ritagliarsi spazio nel reparto d’attacco arancioneroverde, dove colleziona 33 presenze, 9 gol e 3 assist, numeri che fanno del francese il miglior marcatore della rosa. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Thomas Henry, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù”.

VENERDI’ 15 LUGLIO 2022

Dopo aver firmato con la Juventus a titolo definitivo, ad attendere Andrea Cambiaso, c’è una nuova esperienza in Serie A: l’esterno italiano è ufficialmente un nuovo calciatore del Bologna. A comunicarlo è stato proprio il club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale. Cambiaso arriva dalla Juventus con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023. Di seguito il comunicato del Bologna: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 dalla Juventus Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Andrea Cambiaso. Dal luglio 2022 passa dal Genoa alla Juventus e quindi al Bologna a titolo temporaneo”.

GIOVEDI’ 14 LUGLIO 2022

Ufficiale un altro colpo per la Juventus: Andrea Cambiaso è un nuovo calciatore bianconero. A darne l’annuncio è stato proprio il club di Torino attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. L’esterno ex Genoa arriva a titolo definitivo, ed ha firmato un contratto fino a giugno 2027. Il comunicato della Juventus: “Arriva a titolo definitivo dal Genoa: stiamo parlando di Andrea Cambiaso che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 30 giugno 2027. Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagione giocando come esterno di sinistra a tutta fascia nel 3-5-2 o come terzino, a destra o a sinistra, con la difesa a 4”.

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 2022

Rinforzo a centrocampo per lo Spezia: attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ligure ha annunciato l’arrivo di Albin Ekdal. Lo svedese classe ’89, ex Cagliari e Sampdoria, ma non solo, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al giugno del 2024. Di seguito il comunicato dello Spezia: “Colpo a centrocampo per le Aquile, con Albin Ekdal che approda nel Golfo dei Poeti per unirsi al club spezzino fino al 2024. Giocatore tattico, elegante, efficace e con una grande esperienza, Ekdal è ora pronto a mettere la propria qualità al servizio di mister Gotti e delle Aquile! Benvenuto Albin!”.

LUNEDI’ 11 LUGLIO 2022

Mancava solo l’ufficialità, ed ora è arrivata: Paul Pogba torna ad essere un centrocampista della Juventus. Sei anni dopo l’addio per approdare al Manchester United, il francese classe ’93 torna a vestire il bianconero. Di seguito il comunicato della Juventus che annuncia il ritorno di Pogba: “Quando ci si saluta, dopo un’avventura meravigliosa vissuta insieme, in un angolo del cuore c’è sempre una piccola speranza di rivedersi, prima o poi. Con Paul è stato proprio così. Nel 2016 le nostre strade si sono separate, dopo 4 anni incredibili. Ci siamo salutati, ma non ci siamo mai realmente dimenticati: c’è qualcosa di ancestrale nel richiamo di casa, quel qualcosa che alla fine, dopo mille avventure, ti fa tornare. Paul è di nuovo a Torino, è andato via ragazzo, ritorna uomo e fuoriclasse, ma c’è una cosa che non è cambiata: la voglia di scrivere altre nuove pagine indimenticabili, insieme. Non potremmo essere più felici: Pogba è di nuovo con noi”.

SABATO 09 LUGLIO 2022

La Fiorentina ufficializza il nuovo portiere per la prossima stagione: dall’Atalanta arriva Pierluigi Gollini. L’estremo difensore classe ’95 è rientrato a Bergamo dopo il prestito al Tottenham di Antonio Conte. Per lui è un ritorno a Firenze, visto che è cresciuto nelle giovanili proprio della Fiorentina. Gollini arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pierluigi Gollini dall’Atalanta BC”.

VENERDI’ 08 LUGLIO 2022

Dopo una lunga corsa, finalmente è ufficiale: Ángel Di María è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero lo ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale, con il comunicato che recita: “Lui è un giocatore che non ha quasi bisogno di essere descritto. Un fuoriclasse dell’attacco, capace di segnare gol eccezionali, ma anche di far muovere un intero reparto, mandando spesso in porta i compagni. Un campione che fa cantare la palla, che ubriaca con i suoi dribbling fulminanti, che eleva il mancino a livello di poesia pura, che incanta ogni qual volta accende il gioco con una sua fiammata. Lui è uno che ci mette tutto: talento, corsa, sudore, impegno, classe, carisma. E, ovviamente, cuore, come mostra al mondo ogni volta che esulta. Lui è Angel Di Maria. Ed è un giocatore bianconero. Bienvenido, Fideo!”.

Il nuovo attaccante della Fiorentina arriva dal Real Madrid: Luka Jović è ufficialmente un nuovo calciatore della squadra Viola. A darne l’annuncio è stato proprio il club di Firenze attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. L’attaccante serbo classe ’97 arriva dalla Spagna a titolo definitivo. Il comunicato della Fiorentina: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Jovic dal Real Madrid CF”.

La neopromossa Cremonese aggiunge un tassello per rinforzare la porta: Ionut Radu è ufficialmente un nuovo portiere del club lombardo. Il classe ’97 arriva in prestito dall’Inter. Il comunicato ufficiale della Cremonese che annuncia l’arrivo di Radu: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Internazionale F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ionut Andrei Radu”.

GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022

Colpo in attacco per la Salernitana: Erik Botheim è un nuovo attaccante del club campano. L’ex calciatore del Bodø/Glimt ha firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2026. Il comunicato ufficiale della Salernitana che annuncia l’attaccante norvegese classe 2000: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante classe ‘00 Erik Botheim. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2026”.

Sesto colpo ufficiale di mercato del Monza: Samuele Birindelli è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore classe ’99 arriva a titolo definitivo dal Pisa. Il comunicato del club biancorosso che ufficializza l’operazione: “Samuele Birindelli è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore, acquistato a titolo definitivo dal Pisa, ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2026. Benvenuto Samuele!”.

Colpo a centrocampo per il Torino di Ivan Jurić. Con una nota ufficiale apparsa sul sito granata, il Torino ha annunciato l’arrivo di Nemanja Radonjić come rinforzo per la metà campo. Il calciatore serbo classe ’96, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Benfica, si trasferisce dal Marsiglia a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Olympique Marsiglia – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanja Radonjić. Tutto il Torino Football Club accoglie Radonjić con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

MERCOLEDI’ 06 LUGLIO 2022

Il Monza non si ferma più ed ufficializza il quinto rinforzo per questo primo anno di Serie A: Matteo Pessina torna a vestire la maglia biancorossa. Il centrocampista italiano, cresciuto proprio nelle giovanili del Monza, si trasferisce dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il comunicato ufficiale del Monza: “Matteo Pessina torna al Monza. Il centrocampista arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Bentornato Matteo!”.

Con un giocatore che lascia Salerno per raggiungere Bergamo, un altro fa il viaggio opposto: Matteo Lovato è un nuovo rinforzo per la difesa della Salernitana. A comunicarlo è stato proprio il club campano tramite il proprio sito ufficiale. Lovato, classe 2000, arriva a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino al 2027. Nella scorsa stagione ha disputato la Serie A in prestito al Cagliari: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’00 Matteo Lovato. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2027”.

L’Atalanta rinforza il proprio centrocampo: Éderson José dos Santos Lourenço da Silva, noto semplicemente come Éderson, è ufficialmente un nuovo calciatore della Dea. A darne l’annuncio è stato proprio il club di Bergamo attraverso un comunicato ufficiale. Éderson arriva a titolo definitivo dalla Salernitana. Di seguito il comunicato: “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ederson dalla Salernitana. Benvenuto Ederson!”.

Rinforzo sulla fascia per l’Inter di Simone Inzaghi: attraverso il profilo ufficiale Twitter, il club nerazzurro ha annunciato l’arrivo di Raoul Bellanova. L’esterno classe 2000 arriva dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

MARTEDI’ 05 LUGLIO 2022

Colpo per il centrocampo dell’Empoli: Razvan Marin è un nuovo calciatore del club toscano. A rendere l’operazione ufficiale è stato proprio l’Empoli attraverso un comunicato ufficiale. Marin, centrocampista classe ’96, si trasferisce dal Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin”.

Il Milan mette a segno un colpo di mercato per rinforzare il reparto offensivo: attraverso un comunicato ufficiale, il club rossonero ha annunciato l’arrivo di Divock Origi. L’ormai ex attaccante del Liverpool si trasferisce al Milan a titolo definitivo: “AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock Origi. L’attaccante belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026”.

Dopo l’arrivo di Matic per il centrocampo, la Roma rinforza anche la difesa: Zeki Çelik è un nuovo calciatore giallorosso. Il terzino turco classe 1997 arriva dal Lille a titolo definitivo ed ha firmato un contratto fino a giugno 2026 con la Roma. Il comunicato ufficiale del club giallorosso: “L‘AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Zeki Celik. Celik, 25 anni, nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dei francesi del Lille e ha firmato un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. In giallorosso Celik indosserà la maglia numero 19. Benvenuto alla Roma, Zeki!”.

LUNEDI’ 04 LUGLIO 2022

Rinforzo in attacco per l’Empoli: dall’Inter arriva Martín Satriano. Il calciatore uruguaiano classe 2001 si trasferisce in Toscana con la formula del prestito. Di seguito il comunicato dell’Empoli che ufficializza l’arrivo di Satriano: “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive di Martín Satriano”.

La Fiorentina mette a segno un colpo per rinforzare il centrocampo di Vincenzo Italiano: Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo calciatore viola. A darne l’annuncio è stato proprio il club di Firenze attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Mandragora, di proprietà della Juventus, ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito al Torino. Ora è pronto per la nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. Il comunicato viola: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora dalla FC Juventus. Mandragora, nato a Napoli il 29 Giugno del 1997, ha indossato, in serie A, la maglia di Genoa, Juventus, Udinese e Torino. In totale, nella massima serie, ha disputato 151 partite, realizzando 8 reti. Il nuovo calciatore viola conta anche una presenza con la Nazionale Italiana”.

SABATO 02 LUGLIO 2022

Monza scatenato sul mercato, messo a segno un altro colpo: Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore del club biancorosso. Il centrocampista italiano, dopo l’esperienza in prestito per sei mesi alla Sampdoria nella passata stagione, è rientrato all’Inter proprietario del cartellino. Ora per lui inizia una nuova esperienza, sempre in prestito, questa volta al Monza. Ecco il comunicato del club lombardo che annuncia Sensi: “Stefano Sensi è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza. Benvenuto Stefano!”.

Rinforzo per il centrocampo dell’Inter: il club nerazzurro, attraverso il proprio profilo Twitter, annuncia l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ex Roma è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

VENERDI’ 01 LUGLIO 2022

Dopo aver vinto lo Scudetto in prestito nella scorsa stagione, Alessandro Florenzi è diventato ufficialmente un calciatore del Milan. Ad annunciarlo è stato proprio il club rossonero attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino classe ’91, che ha firmato un contratto fino al giugno del 2025, arriva dalla Roma a titolo definitivo. Il comunicato del Milan: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Alessandro, dopo essersi laureato Campione d’Italia con il Milan nella scorsa stagione, collezionando 30 presenze e 2 gol, continuerà a indossare la maglia rossonera numero 25”.

Mancava solo l’ufficialità, ed ora è arrivata: André Onana è un nuovo portiere dell’Inter. A comunicarlo è stato proprio il club nerazzurro attraverso il profilo ufficiale Twitter. Dopo l’arrivo di Lukaku in attacco e di Asllani a centrocampo, l’ex Ajax sarà il nuovo rinforzo per la porta.

Rinforzo in attacco per il Napoli. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, il club azzurro ha annunciato l’arrivo ufficiale di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi. L’esterno offensivo classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di annunciare che la SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi a titolo definitivo”.

Il Bologna rinforza la difesa di Siniša Mihajlović: attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, il club rossoblù ha annunciato l’arrivo di Charalampos Lykogiannis. Il terzino greco classe ’93, dopo aver salutato Cagliari, si trasferisce a Bologna a titolo definitivo. Il comunicato del club emiliano: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Charalampos Lykogiannis”.

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022

Rinforzo in attacco per l’Hellas Verona: Roberto Piccoli è un nuovo calciatore gialloblù. Il classe 2001 si trasferisce a Verona dall’Atalanta con la formula del prestito. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Hellas che annuncia il nuovo attaccante: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, da Atalanta BC il diritto alle prestazione sportive del calciatore Roberto Piccoli. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Roberto Piccoli, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Il Monza è una delle squadre, al momento, più attive sul fronte calciomercato. Dopo gli arrivi di Cragno per la porta e di Ranocchia per la difesa, si aggiunge un nuovo difensore al pacchetto arretrato biancorosso. Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, il Monza ha reso ufficiale il passaggio di Andrea Carboni dal Cagliari alla squadra lombarda: “Terzo nuovo acquisto dell’estate per il Monza: dal Cagliari arriva Andrea Carboni, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. Il difensore sardo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Benvenuto Andrea!”.

Dopo il ritorno di Lukaku in attacco, l’Inter piazza un altro colpo, questa volta a centrocampo: Kristjan Asllani è un nuovo calciatore nerazzurro. Il centrocampista albanese, classe 2002, arriva dall’Empoli con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A darne l’annuncio è stato proprio il club toscano attraverso un comunicato ufficiale: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FC Internazionale Milano per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani”. Anche l’Inter, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’ufficialità dell’operazione, dando il benvenuto al calciatore.

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2022

Il tanto atteso giorno in casa Inter è arrivato: questa mattina, all’aeroporto di Linate, è atterrato Romelu Lukaku. Attraverso un’immagine pubblicata sul profilo Instagram della società nerazzurra, che ritrae l’attaccante belga con il Presidente Steven Zhang, l’Inter ha annunciato ufficialmente il ritorno in nerazzurro di Lukaku. Dopo la cessione al Chelsea nella passata stagione proprio dall’Inter, ora il classe ’93 è pronto a vestire nuovamente i colori nerazzurri. L’immagine è accompagnata dalla frase: “Welcome back Rom”.

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2022

Dopo i sei mesi in prestito nella passata stagione, il Torino ha deciso di acquistare Pietro Pellegri. A darne l’annuncio ufficiale è stato proprio il club granata attraverso un comunicato ufficiale. L’attaccante classe 2001 dunque passa dal Monaco al Torino a titolo definitivo: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pellegri. Tutto il Torino Football Club abbraccia calorosamente Pietro: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Rinforzo in attacco per l’Empoli: attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club toscano ha annunciato Mattia Destro come nuovo attaccante azzurro. L’attaccante ex Genoa, si trasferisce all’Empoli a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino a giugno 2023. Di seguito il comunicato ufficiale: “Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Destro. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023”.

LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022

Continua il lavoro del Monza, sul fronte calciomercato, per allestire una squadra all’altezza per il primo anno di Serie A della storia. Dopo l’arrivo di Ranocchia dall’Inter, in biancorosso arriva un nome noto del massimo campionato italiano per rinforzare la porta: Alessio Cragno è il nuovo portiere del Monza. A renderlo ufficiale è stato proprio il club lombardo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Cragno lascia Cagliari e si trasferisce al Monza con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Di seguito il comunicato ufficiale: “Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Cragno è il secondo nuovo acquisto dell’estate del Monza: benvenuto Alessio!”.

Il neopromosso Lecce mette a segno un colpo per rinforzare la fascia: Gianluca Frabotta è un nuovo calciatore giallorosso. L’esterno sinistro classe 1999 arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del Lecce che rende ufficiale l’operazione: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC”.

MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022

Il Monza, neopromosso in Serie A, mette a segno un colpo per rinforzare la difesa: Andrea Ranocchia, ex Inter, è un nuovo difensore biancorosso. A rendere ufficiale l’operazione è stato proprio il Monza attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Ranocchia arriva ora al Monza neopromosso in Serie A, dove porta esperienza, personalità e mentalità vincente. Benvenuto Andrea!”.















