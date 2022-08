Scopigno Cup Rieti, anche la Lazio parteciperà: il programma

ROMA – La punizione vincente segnata contro la Roma ha permesso a Dusan Vlahovic di arrivare a quota tre reti in altrettante partite e agguantare in vetta al trono dei bomber il georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, a secco nella trasferta di Firenze. Il primo posto provvisorio del serbo della Juventus gli permette di balzare in cima alle preferenze degli esperti di Stanleybet.it, a 3,50, stessa quota del capocannoniere uscente, Ciro Immobile, ancora fermo a un gol in campionato. Alle loro spalle come terzo incomodo spunta Romelu Lukaku, autore di un gol nel match di esordio contro il Lecce e ora ai box per un guaio muscolare. Il successo finale del belga si gioca a 4,50, mentre sale a 10 il suo compagno di reparto Lautaro Martinez, a segno da due match consecutivi. Tra i due interisti si piazza invece il centravanti nigeriano del Napoli Victor Osimhen, proposto da stanleybet a 7,50. Più lontano, nonostante il primo gol stagionale, Tammy Abraham, offerto a 15 volte la posta.















