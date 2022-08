Sampdoria-Lazio, i convocati di Sarri: out un difensore, la decisione su Pedro

Attraverso un comunicato sul proprio sito web, la Lazio ha reso noti i convocati di mister Sarri per la sfida di oggi in programma alle 18:30 contro la Sampdoria. Da segnalare l’assenza nella lista di Elseid Hysaj, che non prenderà parte alla trasferta perun trauma contusivo al torace. Ci sarà invece Pedro, che nonostante il problema alla caviglia riscontrato nei giorni scorsi in allenamento, siederà in panchina.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel; Difensori: Casale, Gila, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Cataldi, Djavan Anderson (numero 99), Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

