Sampdoria-Lazio, il dott. Rodia su Felipe Anderson: “La situazione è sotto controllo” E su Hysaj…

Termina 1-1 la gara tra Sampdoria e Lazio, con i blucerchiati che pareggiano allo scadere del secondo tempo beffando la squadra ospite.

La designazione arbitrale del match è stata composta dall’arbitro Gianluca Aureliano (Sezione di Bologna), gli assistenti Bercigli e Cecconi, il quarto uomo Prontera, al VAR Guida, all’AVAR Muto.

Primo tempo gestito bene da Aureliano, che interrompe il gioco in poche occasioni per falli evidenti. Consulta il VAR per un presunto fallo in area di rigore della Lazio su Quagliarella. Giusta la decisione di non concedere il calcio di rigore ai blucerchiati, è stato ritenuto un normale contatto di gioco. Vengono concessi cinque minuti di recupero nella prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo Aureliano è stato più impegnato con i cartellini, tutti direzione Lazio. Ammonito Zaccagni, che sbraccia colpendo un calciatore della Samp sul volto, giallo anche per mister Sarri a seguito di proteste piuttosto plateali nei confronti dell’arbitro. Da segnalare il mancato giallo per Ferrari, che trattiene Ciro Immobile a centrocampo, interrompendo la sua corsa verso la porta avversaria. Termina la gara con la terza ammonizione per i biancocelesti, il colpevole questa volta è Basic. Concessi cinque minuti di recupero anche nel secondo tempo. Nel complesso, corretta la gestione della gara da parte dell’arbitro Aureliano e di Guida al VAR.

