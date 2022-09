Calciomercato Lazio, Akpa Akpro è un nuovo calciatore dell’Empoli: il comunicato ufficiale | FOTO

Giovedì 8 settembre inizierà il cammino europeo della Lazio per questa stagione. Per quella data infatti, alle ore 21:00, è in programma, allo Stadio Olimpico di Roma, la sfida casalinga contro il Feyenoord, valevole per la 1° giornata della fase a gironi di Europa League. In vista del match, ci sono delle novità: come riporta il sito Sportface.it, il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha varato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi provenienti dei Paesi Bassi. Scelta definita per motivi di ordine pubblico, considerando peraltro il precedente del 2015: degli individui olandesi, in trasferta nella Capitale, hanno infatti danneggiato e vandalizzato la Fontana de lla Barcaccia a Piazza di Spagna. Decisione quindi necessaria e inevitabile.

