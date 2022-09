SERIE A | Vince l’Atalanta nel segno di Koopmeiners. Pareggio tra Bologna e Salernitana

Quest’anno con la campagna abbonamenti si aveva la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento “Monte Mario plus maglia”: i tifosi che hanno scelto quel tipo di iscrizione, infatti, hanno la possibilità di ricevere una maglia autografata dal proprio giocatore preferito e di assistere al riscaldamento di una partita a bordo campo. La partita prescelta è Lazio-Verona, che si giocherà l’11 settembre alle 18. Sempre in occasione della partita sarà possibile ricevere la maglia autografata. Come comunicato sul sito ufficiale, la società invita i sottoscrittori dell’abbonamento a contattarla per indicare la maglia prescelta e per le indicazioni logistiche: info.millenovecento@sslazio.it

