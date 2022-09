CdS| Immobile-Milinkovic: i due pupilli della Lazio

Settimo anno di Milinkovic alla Lazio. È sempre lui il vero colpo di calciomercato dei biancocelesti, il top player che tutti vorrebbero, un centrocampista completo e completamente innamorato della Lazio. Già 3 assist in 4 partite, non ha neanche bisogno di tempo per scaldare i motori, lo abbiamo visto al Ferraris, quando ha servito quello splendido assist di tacco in profondità ad Immobile, che lo ha fatto trovare solo davanti ad Audero. Solo Neymar ha fatto più assist di lui tra i top campionato europei in questa stagione. Poi c’è anche da dire che Immobile raramente sbaglia e questo non è da poco. Sono loro i due pupilli della Lazio, gli insostituibili di Sarri. Il bomber di Torre Annunziata domani sera prima di Lazio-Napoli otterrà il premio “Paolo Rossi”, che gli verrà consegnato dal presidente AIC (associazione italiana calciatori), Umberto Calcagno e da Matteo Brighi. Il trofeo è stato cambiato esteticamente e al centro porta la foto di Paolo Rossi.

Corriere dello Sport

