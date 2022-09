Sanà Fernandes è un nuovo giocatore della Lazio: ecco chi è l’ala 2006 – VIDEO

Ieri, nelle ultime ore di mercato, la società biancoceleste ha depositato in Lega il contratto di Saná Eusébio Mango Fernandes, classe 2006 nato in Bissau. È un’ala sinistra, ex Sporting Lisbona, finita anche nel mirino di Barcelona e Manchester City. Il portoghese con molta probabilità si dividerà tra la Primavera e l’Under 18 biancoceleste. Un profilo sicuramente molto interessante, anche in prospettiva.

https://m.youtube.com/watch?v=k8aRChIK3fs

