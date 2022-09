Di Gennaro: “Paole di Sarri? Non me l’aspettavo, dovrebbe spiegare qualcosa”

In merito agli episodi arbitrali che hanno fatto discutere dopo la sfida tra Lazio e Napoli, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio.

Queste le sue parole:



“Lamentale in seguito a Lazio-Napoli: parere sull’operato di Sozza? È il miglior talento che abbiamo in Italia dal punto di vista arbitrale. È deciso e sicuro, il suo lavoro è sempre adeguato. Durante la gara tra biancocelesti ed azzurri, l’episodio Mario Rui-Lazzari doveva essere fischiato ed assegnato il rigore ai capitolini. Ma la responsabilità non è di Sozza, bensì del Var, il quale sarebbe dovuto intervenire ed optare per il penalty ai padroni di casa. Sarri? Le sue non sono state parole felici. L’atteggiamento della sua squadra nelle prime giornate di campionato non è stato adeguato, hanno accerchiato l’arbitro: è una condotta sbagliata, sono necessariamente dei comportamenti differenti da parte dei giocatori



