GdS| Sarri e la Lazio contro Sozza e i vertici arbitrali, serve uniformità nelle scelte

Nella partita con il Napoli ci sono state due occasioni, abbastanza lampanti, in cui l’arbitro Sozza avrebbe dovuto intervenire. Sul gol di Kim vi era una spinta ai danni di Luis Alberto, il gioco andava interrotto, oltre all’evidente gomitata subita da Lazzari sul volto, in area di rigore avversaria. A sottolineare gli errori arbitrali non è stato solamente Sarri nel post partita, ma anche l’addetto agli arbitri della Lazio Marco Gabriele. Ci si domanda sempre di più a cosa serva la tecnologia se non a correggere queste sviste. Inoltre i biancocelesti hanno subito quattro ammonizioni con il Napoli, eccessive per il tipo di gara svoltasi, d’altronde come nelle precedenti, dove vi è stato sempre un eccesso di sanzioni ai danni dei calciatori della Lazio, quindici cartellini gialli dall’inizio del campionato, cinque dei quali per proteste. Contando che la Lazio è una delle squadre meno fallose del campionato, è un dato abbastanza anomalo.

Corriere dello Sport

