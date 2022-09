Canigiani: “Per il Feyenoord venduti oltre 13.000 biglietti”

Il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM:

“La vendita contro il Feyenoord ha registrato finora oltre 13 mila biglietti venduti, spero che il dato possa impennarsi ancora. Sicuramente ci aspettiamo una crescita visto che c’è disponibilità in tutti i settori, compresa la promozione Binance, che permette di convertire i biglietti in digitale e permette di entrare allo stadio solo con il telefono, un’iniziativa che molti club stanno pensando di imitare. Anche l’orario delle 21:00 è comodo e piacevole per il clima, visti gli ultimi giorni estivi.

Mi aspetto molto dalla gara contro l’Hellas Verona, sono già stati staccati mille biglietti e speriamo di poter superare quota 30 mila, adesso in ogni gara bisogna puntare quota 40. Siamo orgogliosi di vedere lo stadio sempre pieno, mi auguro che sia così per tutto il campionato perché può portare più punti alla squadra. Mizuno? La vendita procede bene, la prima fornitura è terminata rapidamente. Ora stiamo rifornendo i negozi, c’è molta attenzione e curiosità, le maglie sono state apprezzate dai tifosi”.

fonte sslazio.it

