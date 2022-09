FORMELLO – Lazio di nuovo in campo: assenti Pedro, Cancellieri e Radu. Tanti ballottaggi verso il Feyenoord

Giovedì sera la Lazio inizierà il proprio percorso in Europa, affrontando all’Olimpico il Feyenoord per la prima gara del Gruppo F. Dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, la squadra è tornata a lavorare a Formello a partire dalle 17:30. Tre gli assenti del pomeriggio: Pedro, Radu e Cancellieri, con Crespi aggregato al resto del gruppo per l’allenamento odierno. Presente anche il neo acquisto Sana Fernandes. Dopo una fase iniziale incentrata sull’attivazione muscolare, i biancocelesti hanno lavorato dal punto di vista tattico, con due formazioni schierate con il 4-3-3. A seguito del lavoro tattico, è stato il momento della consueta partitella a campo ridotto con gli stessi schieramenti, seguita da alcune esercitazioni sulle palle inattive. Ancora testa fasciata per Marusic, dopo lo scontro avuto nel match di sabato contro il Napoli, mentre Casale continua ad avere qualche fastidio di troppo al ginocchio sinistro.

In vista dell’esordio europeo, i ballottaggi sono legati alla linea difensiva, con Gila e Hysaj che sperano in una chance. A centrocampo da capire chi giocherà in mediana, data la squalifica di Cataldi contro l’Hellas Verona: sperano in una maglia dal primo minuto anche Basic e Vecino. Domani Maurizio Sarri scioglierà ogni riserva legata alla formazione, con Cancellieri che potrebbe trovare spazio in avanti.

