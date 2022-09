Beppe signori su Instagram: “Una mia collezione digitale limitata? Datemi qualche spunto!” – FOTO

Nel pomeriggio odierno il pilota di Formula 1 Esteban Ocon ha fatto visita al centro sportivo di Formello, incontrando anche alcuni calciatori della Lazio. Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Lazio Style Radio, ha spiegato la particolare giornata avuta grazie a Binance. Ecco le sue parole:

“Ho avuto la possibilità di visitare il Centro Sportivo e di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell’Alpine, sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del PSG e seguo il calcio in generale, uno sport con valori importanti, so che Immobile è un grande appassionato di Formula 1 quindi abbiamo parlato un po’ di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua (ride, ndr).

Non riesco purtroppo a vedere tante partite perché sono spesso sul simulatore o in gara, ultimamente mi sto concentrando molto sugli sviluppi della macchina. Con i Fan Token di Binance poi siamo entrati nella Formula 1 moderna, alcuni anni fa non si poteva far trapelare nulla dall’interno del paddock, invece ora c’è molta più facilità di accesso, non a caso è stata fatta anche una serie abbastanza famosa, e siamo molto felici di questo.

Il binomio tra calcio e motori poi è sempre molto forte, sia noi piloti che i calciatori facciamo il nostro lavoro con grande passione, ogni settimana siamo in campo ed in pista. C’è tanto in comune tra noi e loro. Anche gli altri piloti tifano squadre di calcio, Gasly tifa il PSG, mentre Alonso è malato di Real Madrid“.

Sul proprio profilo Instagram ha poi pubblicato una foto che lo raffigura assieme a Pedro e Ciro Immobile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esteban Ocon 🇫🇷 (@estebanocon)

