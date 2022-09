Binance, come convertire il biglietto di Europa League per uno sconto in Coppa Italia: i dettagli – FOTO

Attraverso un post pubblicato sui canali social, Binance e la Lazio hanno indicato i passaggi per una nuova iniziativa: si potrà convertire il proprio biglietto di Europa League in NFT per avere uno sconto del 20% per un biglietto di Coppa Italia, fatta eccezione per quello di un’ipotetica finale. In foto tutti i dettagli.

“🚨 Avviso per tutti i tifosi della Lazio 🚨.Vuoi uno sconto del 20% su una partita di Coppa Italia? 🇮🇹🤩. Scorri verso destra per scoprire come convertire il tuo biglietto Europa League in un NFT Ticket per richiedere uno sconto! ➡️🎟️“.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Binance Fan Token (@binancefantoken)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: