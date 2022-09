Pierluigi Nervi: “Da tifoso biancoceleste spero di vedere la Lazio giocare al Flaminio”

Nel corso del programma “A Tutto Mercato” di TMW, è intervenuto l’allenatore. Queste le sue parole: “Difficile commentare le dichiarazioni di Sarri, perché le parole che ha detto sono state abbastanza pesanti. Dal punto di vista calcistico invece la Lazio viene da una sconfitta meritata contro il Napoli. La partita con il Feyenoord arriva in soccorso in questo momento, ma deve essere affrontata bene perché si sta per fronteggiare la finalista della Conference League dell’anno scorso. Bisogna vincere per iniziare al meglio questo percorso europeo”.

“La Lazio ha un grande neo, ossia l’assenza di un vero vice Immobile. Con Caicedo si aveva una vera alternativa, capace anche di influire in maniera importante sui risultati. La mia domanda è chi rappresenti in questo momento il vice Immobile. Anche da un settore giovanile storico come quello biancoceleste stanno uscendo ormai pochi profili valevoli in questo senso. C’è da dire comunque che quest’anno la rosa è stata cambiata in maniera non indifferente, con acquisti giovani che dovranno essere valutati”.

Mediana della Lazio. “La Lazio con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto per anni ha avuto uno dei migliori reparti di centrocampo di Serie A. In sostanza aveva giocatori che sapevano fare tutto insieme. In questo momento bisogna ritrovare un po’ di equilibrio. Io personalmente non prescinderei mai dalla qualità di Luis Alberto, ma nel calcio moderno serve anche la cilindrata”.