Lazio-Verona, T-shirt in regalo per gli abbonati in Tribuna Tevere Laterale

Il progetto Lazio-Flaminio si fa sempre più concreto. Ieri mattina il Campidoglio ha spedito alla Lazio la documentazione sull’impianto. Secondo l’assessore allo Sport del Campidoglio, Alessandro Onorato, che ha parlato a Repubblica: “Adesso sta al presidente Lotito presentare un progetto per ristrutturare il Flaminio. I nostri uffici hanno impiegato solo 5 giorni per inviare la documentazione richiesta. Se ci sarà un progetto lo analizzeremo, sarebbe naturale immaginare che la Lazio e i suoi tifosi possano avere il proprio stadio al Flaminio. Se Lotito fa sul serio si può chiudere entro 10 mesi l’iter autorizzativo. Per il momento il presidente si è detto disponibile, ma contano i fatti. Se la Lazio non troverà la via giusta, individueremo un’alternativa. I vincoli ci sono ma se verrà presentato un progetto che esalti la vocazione sportiva e non quella commerciale, le istituzioni preposte saranno liete di contribuire. Sta a Lotito dimostrare di voler andare fino in fondo”.

