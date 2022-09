FORMELLO – E’ arrivato il momento di Marcos Antonio. Nessuna sorpresa in difesa e attacco

Dopo il successo casalingo contro il Feyenoord, per la Lazio guidata da Maurizio Sarri è tempo di tornare protagonista anche in Serie A. Dopo la brillante vittoria contro l’Inter, i biancocelesti hanno raccolto solamente un punto tra la trasferta di Genova e il match dell’Olimpico contro il Napoli: poco rispetto a quanto mostrato in termini di prestazioni, come ha spiegato Sarri nel post partita della sfida con gli olandesi. Per ritrovare i tre punti anche in Serie A, i biancocelesti dovranno battere all’Olimpico l’Hellas Verona: match in programma domenica alle 18.00.

L’HELLAS VERONA – Gli scaligeri hanno intrapreso un percorso inedito sotto la guida del tecnico Gabriele Cioffi, che ha preso il posto di Tudor. Dopo un inizio shock, causato dai cinque gol subiti in casa contro il Napoli, l’Hellas ha raccolto cinque punti nelle successive quattro gare: due pareggi sul campo di Bologna ed Empoli, un’altra sconfitta casalinga subita per mano dell’Atalanta, e la prima vittoria stagionale, arrivata nell’ultima giornata di Serie A grazie al successo casalingo contro la Sampdoria, arrivato con il punteggio di 2-1. Sarà una partita complicata per i biancocelesti, che non riescono a battere l’Hellas all’Olimpico dal 2018.

LA FORMAZIONE (3-4-1-2) – Montipò; Hien, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Ilic, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry.

LA STELLA – Per garantirsi una salvezza tranquilla, l’Hellas avrà bisogno dei gol di Thomas Henry. Nelle prime cinque gare di campionato l’attaccante francese ha già trovato due reti: in trasferta contro il Bolognaprima e in casa con la Sampdoria poi. Già dallo scorso anno il francese aveva dimostrato di meritare un ruolo da protagonista in Serie A, concludendo la stagione disputata a Venezia con nove gol e tre assist.

IL PRECEDENTE – L’ultimo confronto tra le due squadre a Roma risale all’ultima giornata della scorsa stagione, giocata il 21 maggio scorso, quando ai biancocelesti bastava un punto per guadagnarsi la certezza del quinto posto in classifica. Fu una gara molto rocambolesca, dove l’Hellas trovò subito il doppio vantaggio nei primi quattordici momenti. Da quel momento iniziò la rimonta biancoceleste, con le reti di Cabral, Felipe Anderson e Pedro. La gioia della Lazio fu però strozzata dal pareggio degli scaligeri, arrivato grazie alla rete di Hongla, per il 3-3 finale.

