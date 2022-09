Lazio-Hellas Verona, presente Carol, la bimba prodigio e star di Tik Tok – FOTO

Il tecnico del Verona in conferenza stampa ha commentato la gara dell’Olimpico. Queste le dichiarazioni di Gabriele Cioffi dopo il 2-0 contro la Lazio: “Difficile essere soddisfatti quando si perde, penso però che l’atteggiamento giusto ci sia stato per 93′. Il primo tempo abbiamo cercato presto la profondità e ci siamo messi in difficoltà da soli. Siamo stati in partita fino all’ultimo, un po’ pesante il 2-0, faccio fatica a digerirlo. A noi manca l’imprevedibilità, che recuperando dei giocatori sono certo arriverà. Il portiere ha fatto 6-7 interventi importanti; Miguel ha avuto problemi di stomaco durante la sfida ma fino a quel momento ha fatto tutto quello che gli ho chiesto. Sono contento di lui ed anche dell’atteggiamento con cui è entrato Tameze. I cross di oggi sono stati poco puliti, con i tempi sbagliati. Lasagna? Dobbiamo essere più bravi a giocare per lui e lui per la squadra. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non abbastanza e siamo arrivati facilmente sotto porta, potevamo calciare di più: abbiamo avuto una palla gol con Ivan più l’episodio da rigore; ad ogni modo accettiamo il risultato e ripartiamo. Doing aveva un compito difficile, Lazzari va via a tre quarti della serie A: non ho visto il mio giocatore in difficoltà. Ora c’è da lavorare, senza pensare al mercato e al resto“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: