Sarri, dito medio verso la panchina del Verona: squalifica in arrivo?

Come sottolinea la pagina Instagram “Calciatori Brutti“, Milinkovic è ancora a 0 gol in campionato, ma il suo zampino c’è in quasi la metà delle reti segnate dalla Lazio: il Sergente nel complesso ha messo a segno 4 assist su 6 partite. Ed è proprio su questa base che la pagina ha chiesto ai suoi followers se Milinkovic sia il miglior centrocampista della Serie A e di rispondere con il pollice all’insù in caso affermativo, con il pollice verso in caso contrario. Tra i migliaia di commenti possiamo trovare anche quello di Tomas Rincon, giocatore della Sampdoria. Il venezuelano ha risposto con il pollice all’insù, confermando quindi che secondo lui Milinkovic è il miglior centrocampista della Serie A.

