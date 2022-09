TMW | Lazio, sempre loro: 23° assist di Milinkovic per Immobile. Riaperta la campagna abbonamenti

È successo di nuovo contro il Verona, sullo 0-0: cross tagliato di Milinkovic e gol del vantaggio di Immobile. Stessi protagonisti, stessa soluzione, stesso boato. Sergio per Ciro, il vice capitano per il capitano. Su 41 assist totali del serbo con la Lazio, 23 sono stati per il centravanti azzurro, almeno 7 in più di ogni altro giocatore per un suo compagno: 3 su 4 in questo inizio di stagione (Bologna, Sampdoria e ieri per l’1-0 contro Verona). Un feeling speciale che vale tre punti per Sarri contro l’Hellas e una cena per il Sergente. «Ciro ha detto che mi deve una cena? Bene me lo spegno e glielo ricordo negli spogliatoi», la promessa di Milinkovic, premiato ieri per le 300 presenze con la Lazio raggiunte giovedì contro il Feyenoord.

Al termine della partita poi grande sorpresa per i quasi 40.000 presenti all’Olimpico. La Lazio, per voce dello speaker Riccardo Celletti, ha annunciato di riaprire la campagna abbonamenti chiusa poche settimane fa a 24.917. Una decisione inaspettata ma molto intelligente: con l’entusiasmo crescente ipotizzare di arrivare a vendere 30 mila tessere non è folle.

Tuttomercatoweb.com.

