UEL | Midtjylland-Lazio, il comunicato della società biancoceleste sulle modalità di arrivo allo stadio

Conclusa la prima settimana con l’impegno europeo del giovedì in Europa League, nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, si è tornato a giocare in campionato. La Lazio, nel pomeriggio di ieri, ha superato per 2-0 l’Hellas Verona, in una difficile sfida allo Stadio Olimpico di Roma. Inoltre, sempre nella stessa giornata, sono scese in campo le tre euroavversarie dei biancocelesti nel Gruppo F di Europa League.

La prima squadra è stata il Midtjylland, prossimo avversario della squadra di Sarri nella 2° giornata della fase a gironi di Europa League. In casa del Nordsjælland, la squadra danese è riuscita a conquistare un punto nei minuti di recupero. I gol dell’1-1 finale sono arrivati, al 15° del primo tempo per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno trovato il pareggio all’undicesimo minuto di recupero, con Evander che ha realizzato un calcio di rigore. Un punto che mantiene il Midtjylland a dieci punti dalla testa della classifica, occupata proprio dal Nordsjælland. Dopo nove giornate di campionato, i prossimi avversari della Lazio hanno centrato 2 volte la vittoria, in 4 occasioni hanno trovato il segno “X” e in 3 la sconfitta.

Un’ora prima della Lazio è arrivato il fischio d’inizio del match tra Austria Klagenfurt e Sturm Graz, valevole per l’8° giornata del campionato austriaco. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, gli ospiti hanno trovato la via del gol in due occasioni, prima al 66° con Ljubic poi con Emegha nel quarto di cinque minuti di recupero concessi. La vittoria esterna per 0-2 consolida lo Sturm Graz al terzo posto in classifica, con il secondo che dista solamente tre punti (LASK) ed il primo sei (Salisburgo).

Mit drei wichtigen und verdienten Punkten im Gepäck treten wir die Rückreise aus Klagenfurt nach Graz an! Wir sehen uns am Donnerstag in , alle mit dem Sonderzug nach Rotterdam! ⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #SKASTU

SKA 0:2 STU | ⏱️ 90+5′ pic.twitter.com/g4UsyiFqaQ — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 11, 2022

Infine, dopo il successo biancoceleste firmato Immobile e Luis Alberto, è stato il turno del Feyenoord, che ha chiuso il cerchio per questo weekend. Archiviata la sconfitta europea dell’Olimpico, gli olandesi si sono rialzati subito in campionato, superando con un netto 3-0 lo Sparta Rotterdam. In gol Kökçü e Dilrosun nel primo tempo, mentre nella ripresa ha chiuso il match Santiago Giménez, autore della doppietta contro la Lazio. Il Feyenoord grazie a questa vittoria sale a quota 16 punti in classifica dopo 6 giornate di Eredivisie. Secondo posto consolidato, con l’Ajax sempre in testa a punteggio pieno (6 su 6) ed il PSV terzo ad un punto di distanza.

