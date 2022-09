Riapre la campagna abbonamenti della Lazio: tutti i dettagli

Riapre la Campagna Abbonamenti 2022/23 per dare la possibilità a tutti i tifosi che non lo hanno ancora fatto di assicurarsi il proprio posto allo stadio ed accompagnare il cammino dei ragazzi di mister Sarri in questo campionato.

Da giovedì 15 alle ore 16:00 a venerdì 23 alle ore 12:00 settembre si potranno sottoscrivere gli abbonamenti solo ed esclusivamente abbinati alla Eagle Card o alla Millenovecento in modalità online sul portale sslazio.vivaticket.it , presso i punti vendita Vivaticket oppure presso i Lazio Style abilitati.

Ricordiamo che la Campagna Abbonamenti comprende le 16 gare interne di Campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia.

Abbonamento DIGITALE con MILLENOVECENTO o EAGLE CARD

# sul portale sslazio.vivaticket.it (inserendo il proprio codice della tessera sulla pagina dedicata e stampando il segnaposto su un foglio A4)

# presso i punti vendita Lazio Style di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda (ricevendo il segnaposto su biglietto termico).

# presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

Ricordiamo ai tifosi non in possesso della MILLENOVECENTO o della EAGLE CARD che hanno a possibilità di acquistarle entrambe presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda o, solo la MILLENOVECENTO, sul portale sslazio.vivaticket.it .

Invitiamo infine i tifosi in possesso di ABBONAMENTI TRADIZIONALI (cartacei) oppure di MILLENOVECENTO deteriorate o che hanno dato problemi ai tornelli di ingresso allo stadio, di recarsi presso i LAZIO STYLE 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed acquistare una nuova MILLENOVECENTO o in alternativa la EAGLE CARD: il personale addetto provvederà a trasferire l’abbonamento sulla tessera.

PREZZI

I prezzi sono comprensivi della prima partita casalinga di Coppa Italia TIM.

IMPORTANTE

La S.S. Lazio rende noto che è in corso una ristrutturazione della tribuna Tevere ed in particolare i settori 30 BD lato “S”, 30 BS, 34 BD,34 BS e 37 BD lato “D” che per il momento non saranno venduti.

Si ricorda che gli abbonamenti a tariffa ridotta non possono essere soggetti al cambio nominativo.

LE TARIFFE RIDOTTE:

Per questa tipologia di tariffa non sarà possibile effettuare il cambio nominativo (escluso la tariffa Invalidi Civili al 100% e Disabili in Carrozzella con i rispettivi accompagnatori).

Le tariffe ridotte Under 16, Donna, Over 65 e Aquilotto sono acquistabili sia online sul portale web sslazio.vivaticket.it che presso i Lazio Style di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che nei punti vendita Vivaticket. La tariffa Disabile e accompagnatore sono acquistabili solo presso i Lazio Style sopra citati.

UNDER 16

La tariffa U.16 è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2006 ed è disponibile per tutti settori.

DONNA

La tariffa Donna è riservata alle persone di sesso femminile ed è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.



OVER 65

La tariffa Over 65 è riservata ai nati prima del 1 gennaio 1957 ed è disponibile solo per i settori Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario.

AQUILOTTO

La tariffa Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2008. Questa tipologia di abbonamento è valida per 16 partite (compresa la prima di Coppa Italia) con possibilità di prelazione per le 3 partite Top restanti (contro Juventus, Roma e Milan). La tariffa Aquilotto per la tribuna Tevere Top può essere acquistata necessariamente abbinata ad un abbonamento adulto.



INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che hanno un certificato che dimostri un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche all’accompagnatore. La tariffa è disponibile per tutti i settori fatta eccezione per la tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle avrà l’accesso gratuito in tribuna Tevere Disabili insieme all’accompagnatore che pagherà 180 €. Questo settore è acquistabile solo presso i Lazio Style di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

LE TESSERE



S.S. LAZIO MILLENOVECENTO

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style abilitati ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it..Contiene le informazioni personali, è con foto tessera obbligatoria ed è necessaria per andare in trasferta qualora ci fossero restrizioni sulla vendita da parte dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive.

S.S. LAZIO EAGLE CARD

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile solo presso i Lazio Style abilitati. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.



ALTRE INFO



VOUCHER

Tutti gli abbonati in possesso del voucher richiesto al termine della stagione 2019/20 potranno utilizzarlo per il valore intero o residuo per l’acquisto in modalità online dell’abbonamento, inserendo il codice del voucher al momento del pagamento.

Scarica qui le Condizioni di Acquisto dell’Abbonamento

Scarica qui il Codice Etico

Scarica qui Regolamento d’uso dello stadio

Scarica qui i moduli di richiesta delle Tessere Millenovecento/Eagle Card presso i punti vendita.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: