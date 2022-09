Primavera2| Lazio-Monopoli, le formazioni ufficiali dei biancocelesti

LA LAZIO

Seconda giornata del Campionato di Primavera 2. Laospita ilper provare a ripartire dopo l’esordio con sconfitta in casa dell’Ascoli. La partita avrà luogo allo

La scorsa settimana la Lazio ha perso ad Ascoli per 2-1. Non bene l’esordio di Sanderra sulla panchina biancoceleste: il gol di Napolitano da calcio d’angolo è stato ribaltato nel secondo tempo, portando quindi alla prima sconfitta stagionale. Come ha spiegato lo stesso Sanderra, la squadra è ancora in fase di rodaggio e deve ancora entrare nella mentalità del nuovo allenatore, chiudendosi dopo il primo gol invece di reagire. Non dovrebbero esserci troppi cambi per quanto riguarda la formazione, a parte la new entry Sana Fernandes che probabilmente prenderà il posto di Schuan.

IL MONOPOLI

Il Monopoli, fresco di promozione in Primavera 2, è pronto ad affrontare la prima trasferta e ad ottenere i primi punti di questa stagione. Come la Lazio, infatti, i ragazzi di Caricola sono usciti sconfitti dall’esordio stagionale, perdendo contro il Crotone per 0-2.

LA PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Coulibaly, Troise; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

