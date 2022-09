CdS | Immobile fa da garante e guida la riscossa della Lazio

La Lazio esce sconfitta brutalmente dalla sua seconda sfida europa contro il Midtjylland. Un brutto 5-1 quell rimeditato in Danimarca dagli uomini di Sarri, che ora dovranno ripartire da subito con la prossima gara in programma domani contro la Cremonese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancocelesti nella giornata di ieri avrebbe tenuto un ricorso di circa 30/40 minuti alla squadra, la quale si è recata direttamente a Piacenza dalla Danimarca per l’incontro in programma domani. Dopo le dure parole pronunciate nel post partita contro il Midtjylland, il tecnico ha trattenuto il freno, indirizzando il focus dei propri giocatori sulla sfida con la Cremonese. Sarri vuole vedere da subito una reazione, se l’aspetta, ma non ha voluto appesantire i toni ponendosi al fianco dei propri uomini.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: