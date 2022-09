Cremonese-Lazio, Immobile: “Germe? Il calo di tensione. Avrei voluto portare il pallone a casa…”

Ai microfoni di Dazn Ciro Immobile ha commentato il successo di Cremona, tornando anche a parlare della sconfitta di Europa League. Ecco le sue parole:

“Nella mia testa c’è sempre il migliorare e cercare di fare il massimo ogni partita e stagione, vado avanti. Grazie ai miei compagni sto raggiungendo cifre importanti. Guardo poco i numeri, quando li raggiungo me li ricordate voi, cerco di migliorare sempre.

Oggi c’era tanta delusione dopo l’Europa, è stata una partita sottovalutata. Questa non era la gara della riscossa, serviva a far vedere che siamo cresciuti. Anche l’anno scorso abbiamo perso male, ma giovedi è stato diverso a causa di un calo di concentrazione. Oggi non era semplice. Germe? Il mister ha parlato a caldo, non si riferiva a nessuno in particolare. Il germe è il calo di tensione, quando si vince o perde lo si fa insieme. Ciò che ho detto giovedì era a nome della squadra. Vice-Immobile? Magari gli ultimi venti minuti…

Quando la squadra ti mette in condizione di avere tante palle gol ti agevola. Poi devi essere bravo a metterla dentro, papà mi dice sempre che è difficile segnare in ogni categoria o stadio, e questo è l’obiettivo. Mi renderà orgoglioso sapere che i miei figli sapranno ciò che ho fatto. Negli ultimi minuti la porta per me era piccola, avevo le gambe pesanti. Il campo era fastidioso ma un po’ secco, mi rode perchè avrei potuto portare il pallone a casa. Mancini? Tutto a posto, l’ho sentito pochi giorni fa. Sono contento per la convocazione di Provedel”.

