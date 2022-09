SERIE B FEMMINILE | Lazio Women-Brescia, le formazioni ufficiali

Torna la Lazio Women, stavolta in Serie B femminile. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Ternana, le biancocelesti sono pronte ad affrontare questa nuova avventura con un solo grande obiettivo: ritornare in Serie A.

Domani alle ore 15:30 la Lazio Women scenderà in campo all’Angelo Sale di Ladispoli per affrontare il Brescia, guidato da una vecchia conoscenza della Prima squadra della Capitale, Ashraf Seleman. Dopo molto tempo, la partita si svolgerà a porte aperte e il pubblico potrà tornare a dare il proprio sostegno alla squadra di mister Catini. In via del tutto esclusiva, la scelta del campo di gioco è ricaduta nella provincia di Roma per motivi legati allo stato del manto erboso di Formello: dopo la sfida odierna della Lazio Primavera, non era possibile disputare due partite consecutive sullo stesso terreno di gioco per preservare lo stato del campo.

Superati alcuni problemi all’interno dello spogliatoio e grazie all’arrivo di giocatrici di livello, tra cui Louise Eriksen e Sulle Fuhlendorff, la squadra sembra compatta e pronta a dimostrare il proprio valore. Nella scorsa sfida di Coppa Italia, la risposta delle biancocelesti è stata positiva: buon gioco e un’ottima Francesca Pittaccio hanno illuminato la partita, vinta per 2-1 grazie alle reti di Proietti e Fuhlendorff. Le premesse sono buone, starà adesso alla squadra di Massimiliano Catini dimostrare di essere all’altezza di tornare nel massimo campionato che, se non bastasse, quest’anno si è affacciato al professionismo.

