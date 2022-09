CdS | Lazio, con Immobile e Milinkovic risposta immediata

La Lazio era chiamata ad archiviare sul campo lo scivolone. di mercoledì scorso e la squadra di mister Sarri ha convinto battendo in trasferta la Cremonese, con un sonoro 0-4. Ora la speranza è che il risultato abbia continuità, già a partire dal prossimo impegno che sarà all’Olimpico contro lo Spezia, subito dopo la sosta delle Nazionali.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo il flop in Europa League a Cremona la Lazio torna a correre e vede di nuovo la Champions: doppietta di Ciro, mentre Sergej domina a centrocampo e colleziona gol e assist da campione, anche Pedro dà il suo contributo per il poker finale.

