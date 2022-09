Raduno a Coverciano, presenti tre giocatori biancocelesti

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Nel pomeriggio si è svolto l’allenamento a Coverciano per preparare gli Azzurri ai prossimi impegni di Nations League, le gare con Inghilterra e Ungheria. L’Italia può ancora arrivare prima nel girone, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la Final Four dell’ultimo nato tra i trofei UEFA per nazionali, ma ha bisogno di punti anche per evitare l’ultima posizione che condanna alla retrocessione in Lega B.

Tra i convocati di Roberto Mancini compaiono tre nomi biancocelesti: Ivan Provedel, Matteo Cancellieri e Ciro Immobile.

