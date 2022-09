Focus on Football Magazine, Lazzari: “A Formello noi calciatori ci sentiamo protetti”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Nel corso del convegno “Focus on Football Medicine“, è intervenuto il difensore biancoceleste Manuel Lazzari. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

“Negli ultimi anni ho avuto diversi infortuni muscolari, oramai ho impaurato come si guarisce dai vari stop. Siamo fortunati a Formello ad avere le strutture per recuperare subito, dalla piscina alla palestra passando per le cure dei dotti e dei fisioterapisti fino al ritorno in campo. Noi calciatori ci sentiamo protetti quando subiamo un infortunio perché sappiamo che recupereremo nel più breve tempo possibile. Siamo felici delle strutture a disposizione”.

