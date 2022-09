Il Tempo| Giornata internazionale della pace: la Nazionale delle suore di Suor Paola sfiderà le detenute di Rebibbia, parteciperanno anche calciatrici della Lazio Women

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

La Nazionale delle suore oggi sfiderà a calcetto le detenute di Rebibbia in occasione della Giornata internazionale della pace. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà che coinvolge le 324 detenute della sezione femminile del penitenziario, dal titolo «A Rebibbia – Scendiamo in campo per la pace», organizzata da artisti e imprenditori del settore alimentare e della ristorazione, in collaborazione con S.S. Lazio e la Casa circondariale femminile di Roma Rebibbia. La giornata inizierà alle 10 con il torneo quadrangolare di calcetto tra detenute, agenti e operatori penitenziari, Nazionale delle suore di suor Paola D’Auria e calciatrici della Lazio Women.

Il Tempo

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: