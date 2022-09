LAZIO WOMEN | Le biancocelesti a Rebibbia per l’evento: “Scendiamo in campo per la pace”

Con la vittoria del Napoli in casa del Milan, si è chiusa la 7° giornata di Serie A, ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. La ripresa è fissata per il prossimo weekend, proprio con il Napoli che ospiterà il Torino sabato 1 ottobre. In un’intervista rilasciata al sito Ilrestodelcarlino.it, è intervenuto Goran Pandev, per parlare del campionato italiano e non solo. Alla domanda su chi vincerà lo Scudetto, l’ex attaccante di Inter, Napoli, Genoa e Lazio, ha detto la sua, inserendo nella lotta anche i biancocelesti: “Per ora vedo il Napoli meglio delle altre, ma sono tante a poter vincere. Non solo Milan, Inter e Juve. Dico anche la Roma che si è rinforzata e ha Mou, la Lazio che gioca un gran calcio e l’Atalanta partita fortissimo”.

