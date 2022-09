Claudio Lotito: “Si apre una stagione fatta di fatti e non di parole, di concretezza e di risposta a quelli che sono i problemi annosi di questa regione”

Claudio Lotito a seguito della sua elezione al Senato nel collegio uninominale del Molise, ha parlato hai microfoni della Rai. Di seguito le parole del presidente della Lazio:

“Penso che il territorio abbia recepito l’importanza di persone che si dedicano totalmente alla politica del fare, non ai proclami e che rappresentano un’area valoriale moderata della coalizione di centrodestra. I molisani hanno capito la mia totale autenticità nei comportamenti, io ho messo cuore, passione e sentimenti autentici, che sono gli ingredienti che i molisani hanno. Loro ci hanno accolto a braccia aperte, sono persone rigorose, affettuose, molto corrette, molto educate e aver avuto a che fare con una persona che ha messo fin dall’inizio davanti l’interesse del territorio, l’interesse dei molisani, prescindendo da quelle che potevano essere le finalità di carattere personale, sono state appunto per questo recepite come un buon viatico per capire che forse si apriva una stagione diversa, una stagione fatta di fatti e non di parole, di concretezza e di risposta a quelli che sono i problemi annosi di questa regione. Mi riferisco in particolar modo al problema della sanità, è impensabile che l’unica regione in Italia sia commissariata da 13 anni per 80 milioni. Ne esco molto arricchito da questa esperienza, dal punto di vista umano perché è un territorio e sono delle persone che ancora sono legate a dei valori tradizionali, la famiglia, valori cristiani e quindi ti spingono a riflettere su alcuni temi dove nelle grandi città purtroppo spesso per il meccanismo della vita quotidiana li dimentichi”.

