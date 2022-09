Elezioni 2022, Lotito: “Molisani hanno capito, non sono straniero o di passaggio”

Ieri si è consumata l’ennesima giornata di polemiche legate alle condizione di Immobile e al suo impiego nella trasferta di Nations League contro l’Ungheria. Sul tema si è espresso anche l’ex Direttore di Tuttosport Paolo De Paola. Ecco le sue parole:

Come commenta la mancata partenza di Immobile per l’Ungheria?

“Qui ci sta tutto Lotito, tra l’altro di fresca nomina elettorale. Abbiamo visto la foto, Immobile è in macchina e ti dà l’idea di voler partire, mentre invece un ordine dall’alto lo blocca. Chiaramente in questi casi mi fido dello staff medico, però poi si può suggerire una soluzione alternativa e Immobile non parte. Credo che sia una situazione marginale, l’Italia contro l’Inghilterra ha dimostrato di poter giocare bene anche con una formazione rivisitata. Noi abbiamo un’immagine di una squadra mai sgradevole, l’Italia di Mancini è ben diversa da quella di Ventura, anche se resta una macchia enorme come la mancata qualificazione al Mondiale”.

