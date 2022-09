Lazio-Spezia, la designazione arbitrale

Dopo la sosta per le Nazionali, la Serie A si appresta a ripartire. Questo weekend le squadre italiane torneranno ad affrontarsi sul campo, con le gare che avranno inizio a partire sa sabato pomeriggio. Da sottolineare un’importante novità che riguarda una delle sfide in programma per la prossima giornata: per la partita tra Sassuolo e Salernitana, in programma domenica alle ore 15:00, è stato designato l’arbitro che dirigerà il match. Si tratta di Maria Sole Ferreri Caputi, la quale sarà la prima donna ad arbitrare un incontro di Serie A. La direttrice di gara ha già arbitrato squadre del massimo campionato italiano, ma mai in campionato.

Lo riporta Sky Sport

