Oddi: “Immobile e Lazzari insostituibili, ma meglio non rischiare”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio Giancarlo Oddi ha parlato delle condizioni fisiche di Lazzari e Immobile, entrambi in dubbio per la prossima sfida in programma domenica contro lo Spezia.

Queste le sue parole:

“Immobile è insostituibile, dovrebbe giocare sempre, ma se dovesse esserci un minimo di rischio ricaduta non lo farei mai giocare. Poi è chiaro che dipende dai medici. Anche Lazzari è uno difficilmente sostituibile, ma rischiare di perderli per una gara come quella di domenica mi pare troppo. Se non possiamo permetterci con lo Spezia due seconde linee siamo torniamo indietro”.

