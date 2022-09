Il Tempo| Immobile migliora, oggi i primi test. Venduti oltre 9.000 biglietti per domenica, si punta quota 40.000

Lazio Style Channel sbarca finalmente su Sky in chiaro. Tutti i laziali potranno vedere i contenuti esclusivi, non più solo a pagamento. La data, prevista inizialmente per il 1 ottobre, può slittare di qualche giorno, gli studi sono pronti, il responsabile della comunicazione, Roberto Rao, sta limando ogni dettaglio. La società NVP ha fornito tutto il materiale tecnico. Ieri sera c’è stata una riunione a Formello: dopo quasi un mese è tornato Lotito, appena eletto al Senato. Il patron punta anche a un ruolo nel Governo, ma non inserirà nessuna nuova figura nella Lazio per sostituirlo. A breve ci sarà un vertice con Sarri anche sulla sessione di gennaio. Maximiano potrebbe partire già a gennaio, in entrata il tecnico chiede un terzino sinistro: «Se ne riparlerà in inverno», aveva promesso Lotito.

Le condizioni di Ciro stanno migliorando, si è allenato per giorni a parte in palestra, la risonanza di ieri sera ha dato il via libera. Oggi Immobile proverà un primo approccio al campo, poi Sarri farà le sue scelte. Nel frattempo il tecnico continua ad alternare Cancellieri e Pedro nel 4-3-3 come falsi nove, Lazzari è stabilmente in gruppo. Nell’allenamento di ieri si è fermato Cataldi per una botta alla coscia: ha dolore, ma conta di recuperare per domenica. Dal suo sbarco nel 2016, Ciro ha saltato appena 20 partite (su 235) di campionato. La Lazio ne ha vinte appena 6, pareggiate 7 e perse altrettante. Il conto, considerando Europa League e Coppa Italia, sale a 33 assenze e migliora appena il bilancio complessivo: 10 pareggi, 10 vittorie e 13 ko. Restringendo il focus allo scorso campionato, Sarri nel 2021/22 ne ha dovuto fare a meno 7 volte e ha perso le prime due con Bologna e Juve, ha vinto con Genoa e Venezia, ha pareggiato le altre tre con Udinese fuori (a febbraio), Juve e Verona all’Olimpico. Ieri Immobile in Vaticano ha indossato la fascia da capitano donatagli da Papa Francesco per la prossima “Partita della Pace”, prevista per il 14 novembre all’Olimpico: «Mi ha dato la benedizione per il quarto figlio, altro che per l’infortunio». Presente alla conferenza anche Lotito: «Ho aderito in prima persona a questa iniziativa perché mi lega a un ricordo che ancora porto dentro. Maradona mi chiese di allenarsi a Formello perché i suoi valori umani coincidevano con quelli della Lazio come quelli del nostro campione Ciro».

Il Messaggero

