Primavera 2 | LIVE Salernitana-Lazio: le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria schiacciante in casa contro il Monopoli (5-0) e una settimana di sosta, la Lazio Primavera incontra la Salernitana in trasferta. La partita è in programma oggi alle 15 al Campo Vincenzo Volpe.

LA LAZIO

Come detto, due settimane fa la Lazio ha schiacciato il Monopoli per 5-0. E’ stata la partita del nuovo acquisto Sana Fernandes: a soli due minuti dal suo esordio, il classe 2006 ha segnato subito il gol dell’1-0, dopodiché ha anche servito un assist per il secondo gol di Crespi. L’attaccante italiano ha siglato una doppietta e oltre a lui e a Sana Fernandes sono andati in gol Castigliani e Adjaoudi. Mister Sanderra ha così ottenuto i suoi primi 3 punti sulla panchina biancoceleste dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro l’Ascoli. L’unico cambio previsto nella formazione dovrebbe essere l’inserimento di Floriani al posto di Bedini.

LA SALERNITANA

La Salernitana è ancora alla ricerca dei primi tre punti stagionali. I campani, infatti, hanno perso all’esordio contro la Reggina e hanno pareggiato 2-2 l’ultima partita contro lo Spezia.

PROBABILE FORMAZIONE

Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Coulibaly, Troise; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

