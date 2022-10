CdS | Olivieri, colui che scoprì Romagnoli: “Sarri è l’ideale, riporterà Alessio al top”

Lele Adani e Antonio Cassano hanno elogiato a lungo la Lazio durante la BoboTv. Entrambi hanno speso belle parole per la squadra, Milinkovic, e soprattutto per l’allenatore, Maurizio Sarri. Eccole di seguito.

Adani: “Per la prima volta con Sarri ha vinto tre partite di fila in campionato. Non accadeva dal 2015 senza subire gol. do Milinkovic è arrivato nel 2015/16 ha fatto 51 gol. Solo un centrocampista da quel momento ne ha fatti di più, che è praticamente un trequartista: è Ilicic. Con questi due gol è il centrocampista che ha preso parte a più gol in questa stagione nei maggiori campionati europei. È una squadra che continua a evolversi. Continua a crescere facendo cose difficili da pronosticare, sta trovando equilibro e le idee dell’allenatore: sta facendo qualcosa di superiore. Per me la Lazio farà fatica a giocarsi il quarto posto. Difficile che ci arrivi, ma attenzione… Partita con lo Spezia? Nel primo tempo ho visto giocare clamorose”.

Cassano: “Abbiamo un debole per Luis Alberto. È forte ed è solo qualità. In queste partite qua che girano bene e c’è entusiasmo, la squadra gira intorno alla sua qualità. Sono convinto: vedo gli altri allenatori come fanno giocare le squadre. La Lazio non ha i singoli più forti delle altre. Li ha l’Inter, la Juve e magari la Roma, ma nessuna di queste squadre però ha un allenatore che li fa giocare bene. Sono convinto che si giocherà il quarto posto fino all’ultimo e sarà l’outsider del campionato. Atalanta e Udinese stanno facendo cose straordinarie, però la Lazio mi sta facendo vedere grandi cose. È vero che ha perso con il Napoli ma se l’è giocata. Farà molto meglio la Lazio che la Roma, continuo a dirlo. Inizia a esserci entusiasmo e giocatori iniziano a fare quello che chiede Sarri. Sto vedendo tanto di Sarri: il giocare, il centrocampo, il gli esterni che si alzano, le mezz’ale che vanno a muro. Mi inizia a piacere e mi diverte. Ha iniziato bene e finirà ancora meglio. L’unico dubbio è l’Europa League. Giocare il giovedì è un problema per la squadra e a Sarri gli rompe i coglioni. Nell’idea dell’allenatore c’è che se la Lazio dovesse uscire dall’Europa League, può organizzare la squadra durante la sosta del mondiale e arrivare quarto. Se vanno fuori è una manna dal cielo per Sarri”

