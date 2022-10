Lazio Style Channel | Ecco gli appuntamenti in programma fino a sabato

La Lazio tramite i propri canali ufficiali ha ricordato la modalità di cambiamento del canale. Ha precisato che nei prossimi giorni, da domani fino a sabato 8 ottobre, sarà possibile seguire le sedute di allenamento della Prima Squadra, alla vigilia della sfida in Europa League in Austria contro lo Sturm Graz e anche quelle in vista della Fiorentina, le celebrazioni per il centenario dalla nascita di Tommaso Maestrelli, oltre alla sfida della Primavera con la Virtus Entella.

Mercoledì 5 ottobre:

11:00 – Allenamento squadra

18:00 – Walk Around allo Sturmstadion Liebenau di Graz

18:15 – Conferenza stampa Sarri e giocatore pre Sturm Graz – Lazio

21:00 – The Movie ( il cortometraggio di Lazio – Spezia in nove capitoli)

Giovedì 6 ottobre:

10:00-12:00 – Radio in tv con collegamenti dall’albero che ospiterà la squadra a Graz

17:00 – Pre partita Sturm Graz – Lazio

A seguire post partita Strum Graz – Lazio

Venerdì 7 ottobre:

11:00 – Evento “Il Maestro”, Centenario dalla nascita di Tommaso Maestrelli – Sala Protomoteca del Campidoglio

Sabato 8 ottobre:

11:00 – Campionato Primavera2 – Lazio-Virtus Entella

15:30 – Allenamento squadra

