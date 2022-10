Champions League | Vince la Juventus, ma il Milan cade a Londra

Dal 28 settembre è tornato Emigratis, per la prima volta su Canale 5 dopo tre anni su Italia 1. In questo show, i protagonisti Pio e Amedeo girano per il mondo andando alla ricerca di diversi VIP da importunare e a cui “scroccare” cene e non solo. Nella puntata di questa sera i due comici pugliesi erano a Parigi, dove hanno incontrato Gigio Donnarumma, in forza al PSG. Si sono fatti invitare a cena e, dopo avergli fatto spendere tantissimi soldi, lo hanno importunato prendendogli il cellulare per chiamare tutti i suoi amici napoletani. Il primo ad esser stato chiamato è stato proprio il Capitano della Lazio, Ciro Immobile, con cui Pio e Amedeo hanno scambiato qualche battuta prima di riagganciare.

