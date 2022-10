Europa League | Pareggio tra Midtjylland-Feyenoord

Finisce la terza giornata dei gironi di Europa League. Dopo il pareggio tra Midtjylland-Feyenoord 2 a 2, un risultato buono per la Lazio. Visto che tutte le squadre del girone F sono pari a 4 punti, la Lazio è terza per differenza reti. Ci sono ancora tre partite disponibili per cercare di arrivare nelle due posizioni, per passare alla fase ad eliminazione diretta.

Ecco gli altri risultati:

GRUPPO A

RISULTATO FINALE Zurigo Psv 1-5

RISULTATO FINALE Arsenal Bodo/Glimt 3-0

GRUPPO B

RISULTATO FINALE Rennes Dinamo Kiev 2-1

RISULTATO FINALE Fenerbahçe Aek Larnaca 2-0

GRUPPO C

RISULTATO FINALE HJK Helsinki Ludogorets 1 a 1

RISULTATO FINALE Roma Betis 1-2

GRUPPO D

RISULTATO FINALE Malmoe Union Berlino 0 a 1

RISULTATO FINALE Braga Union Saint-Gilloise 1-2

GRUPPO E

RISULTATO FINALE Omonia Nicosia Manchester United 2 a 3

RISULTATO FINALE Sheriff Real Sociedad 0 a 2

GRUPPO F

RISULTATO FINALE Sturm Graz Lazio 0 a 0

RISULTATO FINALE Midtjylland Feyenoord 2-2

GRUPPO G

RISULTATO FINALE Olympiacos Qarabag 0-3

RISULTATO FINALE Friburgo Nantes 2-0

GRUPPO H

RISULTATO FINALE Monaco Trabzonspor 3 a 1

RISULTATO FINALE Stella Rossa Ferencvaros 4 a 1

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: