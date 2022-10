MOVIOLA – Fuorigioco al millimetro per Immobile, giusto il doppio giallo per Gazibegovic

Termina la sfida di Europa League tra Sturm Graz e Lazio con il risultato di 0-0. Ad arbitrare la gara è stato il signor Benoit Bastien (FRA). Primo tempo senza troppi episodi per il direttore di gara, mentre il secondo è risultato essere più intenso. Oltre alle ammonizioni sanzionate, spicca l’episodio del gol annullato a Immobile, giustamente non dato per un leggero fuorigioco. La rete siglata dal bomber biancoceleste è stata infatti annullata dopo esser stata visionata dal VAR. Successivamente, l’arbitro ha estratto un cartellino rosso per doppio giallo a Gazibegovic dello Sturm Graz. In totale, i giocatori sanzionati sono 4 per gli austriaci (più dal doppia ammonizione) e due per i biancocelesti.

