100 anni del Maestro, il figlio Massimo: “La sua Nazionale era la Lazio. Ringrazio il Presidente per le emozioni vissute domenica”

AGGIORNAMENTO: Dopo le parole del figlio di Tommaso, Massimo Maestrelli, sul palco sono saliti gli ex calciatori del Maestro per un ricordo del loro allenatore:

AGGIORNAMENTO: All’inizio dell’evento, ha preso la parola l’Assessore Alessandro Onorato, per annunciare quali saranno i due parchi cittadini intitolati ad Umberto Lenzini e Pino Wilson: “Abbiamo individuato queste aree, andremo poi con la Lazio e tutti fisicamente sui luoghi per inaugurarli. Per il Presidente Lenzini abbiamo preferito un parco, più o meno nella zona dove all’epoca lavorava. Il parco che intitoleremo momentaneamente a Pino Wilson è il laghetto di Tor di Quinto”.

AGGIORNAMENTO: A pochi minuti dall’inizio della cerimonia di commemorazione di Tommaso Maestrelli, è arrivato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio anche il Presidente della Lazio Claudio Lotito.

Questa mattina, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, sarà ricordato Tommaso Maestrelli. Lo storico allenatore del primo Scudetto della Lazio, stagione 1973/1974, proprio quest’oggi avrebbe compiuto 100 anni. Alla cerimonia di commemorazione sono tante le persone presenti, dai suoi ex calciatori di quel fantastico gruppo, come Giancarlo Oddi, ai figli dei calciatori di quella storica cavalcata che purtroppo non ci sono più. Ma anche tanti altri calciatori che hanno vestito la maglia biancoceleste e non, come Michelangelo Sulfaro, Bruno Giordano, Massimo Piscedda, Giuliano Giannichedda, Angelo Adamo Gregucci, Giuseppe Pancaro; mister Delio Rossi, Suor Paola, Alessandro Di Battista, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

