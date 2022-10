Primavera 2 | Lazio-Virtus Entella: i liguri vogliono guadagnare i primi tre punti della stagione

Oggi alle 11.00, allo stadio Mirko Fersini di Formello, scenderanno in campo Lazio e Virtus Entella per la quarta giornata del campionato di Primavera 2.

LAZIO

La Lazio è reduce da un pareggio a Salerno per 1-1. Il gol di Marino al primo tempo ha portato in vantaggio i biancocelesti, poi recuperati da Marsili per i granata. Sempre nel primo tempo, Dutu ha rimediato un’espulsione per una spinta a Saponara, per cui non sarà della gara. Sanderra si affiderà al solito Sana Fernandes e a Crespi, sperando che il fattore casa influisca come nella partita contro il Monopoli, terminata 5-0.

VIRTUS ENTELLA

La Virtus Entella è reduce dal suo primo punto in questa stagione, rimediato in casa contro il Cosenza (0-0). Nelle prime due partite, infatti, ha perso sia in casa contro l’Imolese (1-2), sia fuori contro il Pescara (2-0). I liguri, dunque, arrivano a Formello con l’obbligo di guadagnare i primi tre punti della stagione.

Probabile formazione

Magro; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Coulibaly, Troise; Castigliani, Crespi, S. Fernandes.

