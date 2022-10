EUROAVVERSARIE | Successo casalingo per Sturm Graz e Feyenoord. Vince in trasferta il Midtjylland

Conclusi gli impegni europei, con il doppio pareggio nel Gruppo F di Europa League tra Sturm Graz-Lazio (0-0) e Midtjylland-Feyenoord (2-2), nella 3° giornata della fase a gironi, si è tornati a giocare nei vari campionati. Mentre i biancocelesti saranno di scena domani sera in casa della Fiorentina, a chiudere la 9° giornata di Serie A, tutte e tre le euroavversarie della Lazio sono scese in campo in questa seconda domenica di ottobre, portando a casa gli stessi punti.

Ad aprire il trittico dei successi è stato il Midtjylland. In casa dell’AGF è arrivata la vittoria di misura per 0-1, grazie al gol, a tre minuti dalla fine, di Dreyer. Quarto risultato utile consecutivo in campionato, con il club danese che sale al quinto posto con 17 punti in 12 giornate. Superato proprio l’AGF, il Midtjylland dista 7 punti dal Nordsjælland capolista.

Successivamente sono arrivate le due vittorie in casa: lo Sturm Graz, prossimo avversario della Lazio in Europa League (giovedì all’Olimpico), ha superato per 2-1 il WSG Tirol con le reti di Stanković (17°) e Schnegg (37°). Vittoria degli austriaci che risponde al successo del Salisburgo arrivato ieri. Distanze dunque che restano invariate, con il Salisburgo primo a quota 26 punti, a seguire lo Sturm Graz a -2 dopo 11 giornate di campionato.

Wir gewinnen gegen die @WSGTIROL knapp mit 2:1. Im zweiten Durchgang wurde eine Handvoll Topchancen nicht genützt, trotzdem bleiben die drei Punkte in Graz-Liebenau! ⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #STUWSG

______________

STU 2:1 WSG | ⏱️ 90+5′ pic.twitter.com/v926Si4N3s — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 9, 2022

Ne fa due anche il Feyenoord, ma tenendo la porta inviolata. In casa contro il Twente finisce 2-0, con Kökçü e Hancko protagonisti dei due gol, uno per tempo. Gli olandesi tornano al successo dopo due giornate di Eredivisie, restando al quarto posto con 20 punti dopo 9 giornate. La testa della classifica, occupata dall’AZ Alkmaar, dista solamente tre punti, con l’Ajax secondo a quota 22 e PSV terzo a 21 punti.

We needed this . #feytwe — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 9, 2022

