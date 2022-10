Buon compleanno Edy Reja! L’ex allenatore della Lazio compie 77 anni

La domenica di Serie A si chiude con la vittoria della Roma per 2-1 contro il Lecce. Vantaggio dei padroni di casa con Smalling dopo appena 4 minuti. Al 22° gli ospiti rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Hjulmand, ma a 6′ dall’intervallo è arrivato il gol del pari con Strefezza. Nella ripresa, dopo pochi minuti, viene concesso un calcio di rigore alla Roma che Dybala trasforma. Il risultato non cambia, con i giallorossi che salgono momentaneamente al quinto posto con 19 punti. A chiudere la 9° giornata di campionato sarà Fiorentina-Lazio, in programma domani sera alle 20:45.

Si chiude con il successo del Napoli il match delle ore 18:00. La squadra di Spalletti, in casa della Cremonese, porta a casa tre punti grazie al risultato di 1-4. Di Politano (su calcio di rigore), Simeone, Lozano ed Olivera le reti degli azzurri, mentre il momentaneo 1-1 della squadra di Alvini porta la firma di Dessers. Napoli che, grazie anche al pari di questo pomeriggio tra Udinese ed Atalanta, prende il comando in solitario della testa della classifica: 23 punti raccolti in 9 gare di Serie A. La Cremonese resta, insieme alla Sampdoria, a 3 punti.

Le partite delle 15.00 della giornata numero 9 di questa Serie A Tim, hanno regalato un solo pari, quello tra Udinese e Atalanta. I bergamaschi, avanti di 2 reti in trasferta (Lookman al 36′ ed il rigore trasformato da Muriel al 56′) subiscono il pareggio al 78′ con Perez (il primo gol bianconero lo ha siglato Deulofeu al 67′).

In chiave salvezza Monza e Salernitana conquistano punti importanti: finisce infatti 2-0 tra la squadra di Palladino e lo Spezia (Augusto 32′ e Mari 63′), mentre quella di Nicola riesce ad avere la meglio in extremis contro l’Hellas Verona (18′ Piatek, 56′ Depaoli, 90′ Dia).

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: