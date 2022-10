Premio Manlio Scopigno, Immobile miglior calciatore della Serie A 21/22: “Un onore, lo dedico a compagni e tifosi”

Un nuovo importante riconoscimento per il capitano della Lazio Ciro Immobile, che conquista il Premio Manlio Scopigno come miglior giocatore della Serie A 2021-22.

Ventisette reti e tre assist in trentuno presenze. Sono numeri impressionanti quelli collezionati da Ciro Immobile nell’ultima stagione di Serie A, che regalano all’attaccante biancoceleste, oltre al titolo di capocannoniere della massima serie per la quarta volta in carriera, il Premio Manlio Scopigno, dedicato ad uno dei più grandi innovatori del calcio italiano negli anni sessanta del secolo scorso dal punto di vista tattico e psicologico.

Da Coverciano, dove è in ritiro con la squadra biancoceleste in vista del match di stasera con la Fiorentina, il ringraziamento di Ciro Immobile: “Sono rammaricato di non poter essere presente alla cerimonia e di non poter ritirare in questa occasione il prestigioso premio che la giuria mi ha assegnato. Mi scuso con gli organizzatori ma, come sapete, sono in trasferta a Firenze con la squadra in vista della partita di questa sera.

È un onore per me ottenere questo storico riconoscimento che naturalmente condivido con tutti i miei compagni che mi supportano ogni giorno permettendomi di raggiungere grandi traguardi come questo. Lo dedico a loro e ai nostri tifosi che sono straordinari e ci seguono sempre, come oggi, in casa e in trasferta”.

Sslazio.it

