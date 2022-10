FORMELLO – Scarico per i titolari: Cataldi e Marusic in gruppo

Fatte tre vittorie consecutive in campionato ora bisogna trovare la quarta. Il palcoscenico sarà il Franchi di Firenze per una trasferta storicamente ostica ma che negli ultimi anni ha regalato grandi soddisfazioni, proprio nella scorsa stagione arrivò probabilmente la miglior prestazione della Lazio. Maurizio Sarri recupera tutti i giocatori eccezion fatta per il giovane Bertini, regolarmente in gruppo Casale così come Gila dopo la contrattura avvertita in Austria. Non dovrebbero esserci sostanziali novità rispetto alla vittoria contro lo Spezia di domenica scorsa, l’unico e solito ballottagio riguarda il centrocampo con Vecino a contendere una maglia da titolare a Luis Alberto. L’uruguaiano ha trovato poco spazio ultimamente, la sua fisicità e la sua capacità di inserimento può essere utile contro la formazione di Italiano. Nessun dubbio invece su chi completerà il reparto con Milinkovic e Cataldi in questo momento tasselli intoccabili. Davanti tornerà Zaccagni dal prim0 minuto insieme a Felipe Anderson e Ciro Immobile con Pedro che partirà dalla panchina. Dietro invece confermata la coppia Patric-Romagnoli nonostante qualche problemi per entrambi negli ultimi giorni, nulla di preoccupante. Sulle corsie esterne a destra Manuel Lazzari e a sinistra Adam Marusic. Estremo difensore il solito Ivan Provedel.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: