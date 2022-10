Serie A, la Lazio di Sarri vola: in quota Champions possibile, Immobile lanciato verso il titolo di capocannoniere

ROMA – Terzo posto in classifica, miglior difesa della Serie A, secondo miglior attacco a un solo gol dal Napoli e terzo 4-0 consecutivo; quello che sta vivendo la Lazio di Maurizio Sarri è un “magic moment”.

Una serie di risultati che ha effetto anche sulle quote dei bookmaker tanto che i betting analyst Snai vedono la qualificazione della squadra biancoceleste possibile, a quota 3, in calo rispetto a qualche settimana fa quando si giocava tra 4,50 e 5 volte la posta. Neanche lo scudetto è precluso, anche se difficile: vedere la Lazio campione d’Italia è infatti a quota 16, appena dietro la Juventus a 12.

A trascinare i biancocelesti c’è sempre il solito Ciro Immobile che con la rete alla Fiorentina ha raggiunto quota 188 gol in Serie A eguagliando figure storiche come Del Piero, Gilardino e Signori firmando la sesta rete stagionale e tornando in cima alla classifica marcatori; una posizione, riporta Agipronews, che confermata a fine stagione, con l’attaccante sul trono dei bomber, vale 3 volte la posta. Con sei reti in 9 partite giocate, poi, anche il record di gol, già fatto registrare quando segnò 36 reti eguagliando il primato di Higuain, sembra essere alla sua portata tanto che i betting.

RED/Agipro

