EUROPA LEAGUE | L’AVVERSARIO – Tutto quello che c’è da sapere sullo Sturm Graz

Una super Lazio passa anche a Firenze. Lunedì sera, a chiudere la 9° giornata di Serie A, i biancocelesti hanno strapazzato anche la Fiorentina. Quarta vittoria consecutiva in campionato per 4-0, quinta partita nelle ultime sei senza subire gol, considerando anche lo 0-0 in Austria contro lo Sturm Graz. Proprio domani, alle 21:00, la squadra di Sarri tornerà a giocare in Europa, con la sfida casalinga contro gli austriaci valevole per la 4° giornata della fase a gironi di Europa League. Obiettivo tre punti, per indirizzare il discorso qualificazione. In vista del match allo Stadio Olimpico di Roma, ecco la situazione in casa Sturm Graz.

STURM GRAZ

La squadra austriaca è stata sorteggiata nel Gruppo F di Europa League dalla 4° fascia, dopo aver trovato la Lazio nella prima urna, sono arrivate Feyenoord e Midtjylland rispettivamente dalla seconda e terza fascia. La sfida di domani per lo Sturm Graz sarà la numero 6 in Europa della stagione: il club austriaco, oltre alle prime tre gare della fase a gironi di Europa League, dove ha raccolto quattro punti contro Midtjylland (vittoria), Feyenoord (sconfitta) e Lazio (pareggio), ad inizio agosto si è giocato la possibilità di accedere alla fase a giorni di Champions League. Sorteggiato contro la Dinamo Kiev, nel terzo turno preliminare, lo Sturm Graz è uscito sconfitto sia all’andata (1-0 tra le mura amiche) che al ritorno (1-2 dopo i tempi supplementari).

Nell’ultimo weekend di campionato invece, lo Sturm Graz è uscito vittorioso dalla gara casalinga contro il WSG Tirol. 2-1 il risultato finale, con le reti bianconere arrivate entrambe nel primo tempo (17° e 37°). Tre punti che confermano il secondo posto in classifica della squadra austriaca con 24 punti dopo undici giornate di campionato (7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Capolista il Salisburgo, con soli due punti in più rispetto allo Sturm Graz.

FORMAZIONE

Rispetto alla vittoria in campionato contro il WSG Tirol nell’ultimo turno, lo Sturm Graz dovrebbe cambiare qualche pedina per la sfida di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri, avvicinandosi all’undici scelto per il match d’andata. Nel 4-3-1-2 degli austriaci dovrebbe essere confermato Siebenhandl tra i pali. La linea a quattro di difesa potrebbe vedere nuovamente la coppia centrale formata da Wüthrich ed Affengruber, con Ingolitsch a sostituire lo squalificato Gazibegović (espulso nella gara in Austria) sulla destra, ed uno tra Dante e Schnegg a sinistra. Il centrocampo potrebbe essere confermato quello dell’andata, con Capitan Hierländer e Prass ai lati di Gorenc-Stanković. Anche in avanti dovrebbero essere confermati Horvat sulla trequarti alle spalle della coppia Bøving-Ajeti.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Wüthrich, Affengruber, Dante; Hierländer, Gorenc-Stanković, Prass; Horvat; Bøving, Ajeti.

LA STELLA

Lo Sturm Graz è una squadra giovane, con alcuni calciatori d’esperienza. Tra quest’ultimi c’è il portiere, Jörg Siebenhandl, classe ’90 dal 2017 in bianconero, ed il Capitano Stefan Hierländer, un anno più grande e con una stagione in più nella rosa dello Sturm. Tra i giovani interessanti ci sono il difensore del 2000, Amadou Dante, autore dell’unico gol dei bianconeri in Europa League e l’attaccante Emanuel Emegha, classe 2003, che ha trovato la via del gol in campionato ben tre volte (attuale miglior marcatore della squadra).

PRECEDENTI

Nelle competizioni Uefa per club, la sfida di domani tra Lazio e Sturm Graz sarà il quarto confronto tra queste due squadre. I tre precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria a testa ed un pareggio. I primi due risalgono al 2002: nella Coppa UEFA 2002/2003, denominata Europa League dal 2009, Lazio e Sturm Graz si sono affrontate nel terzo turno (Sedicesimi di finale). L’andata giocata in Austria, ha visto vincere i biancocelesti di Roberto Mancini in rimonta: 1-3 il risultato finale, con i gol di Enrico Chiesa e la doppietta di Simone Inzaghi. Al ritorno, nella Capitale, è arrivato il successo degli austrici: lo 0-1 arrivato all’87° però, servì a poco allo Sturm Graz, che venne eliminato dalla competizione, con la Lazio che staccò il pass per gli Ottavi di finale. Il pari invece è arrivato proprio nell’ultimo confronto, giovedì scorso: 0-0 in casa dei bianconeri, nella terza giornata della fase a gironi dell’Europa League attuale. Domani il ritorno all’Olimpico, nel quarto incrocio.

